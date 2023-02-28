新四十二章｜糖妹真正身分曝光 紅衣美女謝嘉怡登場 (19:19)

無綫劇集《新四十二章》昨晚（27日）一集講述Nasa（糖妹飾）真正身分曝光，天地群益會最大金主劉老闆（鍾志光飾）證實謎之相片中的清朝女子是Nasa，並表示自8歲認識後，對方多年零變樣，凍齡關鍵是藏在寶藏中的大寶丹。大寶丹藥力有時限，Nasa昨晚大打一場後不但吐血，半邊臉更出現崩塌恐怖狀。為盡快回復不老之身，Nasa推前尋寶計劃，並親自前往柯太圓圓（馬海倫飾）家中偷寶藏關鍵之匙（古琴），其間圓圓護花使者都叔（鄭家生飾）殺出予以阻撓，二人激戰一輪後都叔不敵Nasa慘遭刺死，Nasa則元氣大傷吐血兼塌臉。

這場後巷神秘激戰雖然只有分半鐘，糖妹與家生足足拍了一個晚上加一個通宵。糖妹吊住威吔在的士上跳高跳低十分考腰力和腳力，卻不及耍劍讓她傷腦筋。糖妹需要先將劍拋高才刺向家生，為了拋得有型、刺得瀟灑，糖妹重覆排練，但仍數度甩手驚現「空中飛劍」。糖妹說︰「耍劍心理壓力比吊威吔仲大，好驚會整親人。」家生全程就住糖妹打之餘，還不時從旁指導。糖妹十分感激︰「家生哥幫咗我好多，我郁時佢會用佢嘅經驗去就番我，所以拍攝算好快，主要都係轉威吔方向要啲時間。」至於「塌臉」造型，糖妹說這是她入行以來首次整塊臉倒模：「我依家有個人形石膏喺TVB化妝間，好勁，哈哈！嗰個造型，每次拍之前要黐上去，好彩拍嗰時唔使打太多，因為嗰塊嘢撻落塊面度，再加埋出汗嘅話都好杰撻撻。」

踏入結局周，《新》昨晚繼續有新角色登場。章經（陳豪飾）留院養傷期間與Mon（江嘉敏飾）談起啟發潛能問題時，遇上以俄文問路的紅衣美女，不懂俄文的章經竟仍能奇蹟般對答如流。飾演紅衣美女的是前港姐冠軍謝嘉怡，雖然她在劇中說得有板有眼，但原來本身不懂俄語。謝嘉怡表示為角色特別向俄羅斯友人請教：「佢錄音畀我，我再記熟佢。」

（即時娛樂）