謝安琪否認封殺港台TVB 有派歌惟播放與否非自己決定 (20:41)

張繼聰、謝安琪今日夫妻檔齊齊獲頒社交媒體獎項。活動上，阿聰特地與同場的YouTuber J Lou（林欣）合照，他說︰「我聽兒子介紹後看J Lou的網上頻道，兒子才覺得我入流。他從前常說爸爸似大叔，我現在家裏開始有點地位。兒子不喜歡我不緊要，最重要是客戶喜歡我，這樣才對家庭經濟增長有幫助。」談到他在情人節與謝安琪穿上多款服飾拍片放閃，有網民覺得其樣子似不太願意，阿聰否認︰「情人節，為了太太，喜不喜歡都要做。我其實開心，盡量表現出有型一面。不過，我們少這樣做，工作上也少合作，覺得分開比較好。」

謝安琪爆上月一家人去日本旅行，張繼聰填入境表格時，竟寫細女張靖是到當地公幹，看得關員也呆了。有報道指謝安琪不派歌，反封殺港台及無綫（TVB）頒獎禮，她澄清︰「我轉了小型獨立公司幾年，自給自足、自資營運，做好音樂和大家分享。我很需要宣傳，也十分尊重各大媒體。我其實有派歌，但每個媒體有自己的遊戲規則和機制，播放歌曲非由我決定，但關係未必是那麼差。」至於會否出席今年的港台頒獎禮，謝安琪說︰「如收到邀請，我會很開心地回覆，但是否出席要看當時的工作情况。」

同場的孫慧雪懷孕4個半月，肚子已很巨型。她表示醫生建議剖腹生產，丈夫也擔心其孕肚會爆。阿雪暫保密胎兒性別，稱稍後才公布。她又說生完這胎後要「封肚」︰「很累﹗很辛苦，每天要睡10幾個小時﹗不過，我已計劃下月尾與丈夫、兒子到日本旅行。」

（即時娛樂）