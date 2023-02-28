個人MV中最大型製作 柳應廷為新歌做跳唱擔當 (22:00)

柳應廷（Jer）推出新歌《從零開始的新世界》，跳出過去框框，首度參與作曲部分，更成為MV中的跳唱擔當。

Jer首次參與作曲，請來曾為他創作《MM7》的樂隊The Hertz主音Herman，極速一小時完成旋律創作；歌詞則邀請首次合作的Oscar，共同譜寫出以和諧大世界作主題的作品。Jer說︰「有次睇完電影《阿凡達》，覺得套戲不論配樂畫面都好勁，令到我好想做到一首關於民族、慶典嘅歌曲，希望可以帶到正面、正能量畀觀眾。香港好少呢類型嘅音樂，我覺得大家需要一首朝早聽完好醒神，好有能量嘅歌曲。我想做到好似《獅子王慶典》劇場嘅歌曲咁，送畀廣東歌樂迷。迪士尼都有呢類型嘅歌，但廣東版冇，今次我就做一首。」

為了要呈現出大世界、慶典的感覺，《從零開始的新世界》MV場景也炮製成Jer夢想中的Wonderland。Jer盛讚製作團隊︰「廠景好精緻，搭到好似一個森林，好靚，一嚟到見到忍唔到Wow﹗得唔得㗎，咁靚﹗原本幻想好原始部落， 好似阿凡達世界，點知依家好似伊甸園，所以我都好期待MV出嚟嘅樣貌係點。」

除了場景，今次還有舞蹈員及小朋友參與大型歌舞場面。Jer開心表示︰「每個角色造型好可愛好靚，又有一啲小朋友喺度跳舞，同我嘅構思好似。世界大同，有大朋友小朋友，大家建立咗一同理念嘅世界，感覺好有希望。」與小朋友合作向來有難度，Jer卻說︰「冇想像中咁困難，大家都好聽話，又聽老師指示，另外好多謝家長願意畀小朋友嚟參與呢個MV。」今次MV是Jer過去作品中製作最大型的一次，他特別感激每位幕後的心思，還有舞者們助他完成跳舞部分。

談到在MV中成為跳唱擔當，Jer笑言︰「我一身舞技，只係過去冇騷出嚟﹗隱藏咗咁多年嘅舞功，終於用得着﹗成為今年嘅跳唱男新人，大家都撐我，你撐唔撐我？」三年前第一首個人單曲《水刑物語》也是在2月28日推出，今次再次選擇同月同日推出《從零開始的新世界》，Jer解釋︰「三年後嘅今日再由另一個起點出發，呢首歌係一個好好嘅開始﹗」

（即時娛樂）