「教主」遭質疑扮暈 搶姜濤風頭 盧瀚霆：大家諗得太多 (12:38)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）入行後忙個不停，甚少時間放假及休息，他曾因缺乏休息致身體不適。日前MIRROR齊人出席代言活動，閉關近兩個月的姜濤，亦首度公開亮相成焦點，但Anson Lo在活動後受訪期間，突然頭暈入院，有網民質疑他扮暈搶姜濤風頭。

Anson Lo為新歌《MONEY》宣傳，提到被指扮暈搶姜濤鏡而惹熱議，Anson Lo笑說：「大家諗得太多。」會否擔心對方誤會？Anson Lo說：「隊友好明白事理，姜濤有問候和擔心我，其實成隊人都好擔心，立刻以短信問我咩事，大家第二日都有見，還好不是很大問題，大家都鬆一口氣。」

談到批評他重唱張國榮歌曲是「強姦張國榮作品」的商台DJ梁文禮被停職，他稱不便評論，強調歡迎大家讚美或批評，尊重任何人意見。

Hair：

Denny ku @ Chic Private I Salon

Makeup:

Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Louis Vuitton, Giuseppe Zanotti

場地credit： The Henley

（即時娛樂）