新四十二章｜揭「七彩奪命沙」幕後製作花絮 鄺潔楹幫陳豪撥鼻毛 (13:20)

無綫劇《新四十二章》明晚（2日）播出大結局，昨晚（2月28日）一集，章經（陳豪飾）與一算（鄭子誠飾）率領螢嬌（龔嘉欣飾）、Mon姐（江嘉敏飾）及Zoie（鄺潔楹Judy飾）等，正式展開尋寶之旅，過程緊張刺激又搞笑。

原來都叔（鄭家生飾）與Nasa（糖妹飾）決鬥前，將真古琴寄了給Mon，眾人最終發現藏在古琴中的「積木」可變成「立體鎖匙」，並成功打開寶藏之門，可惜甫進內即面對重重機關考驗，昨晚尤以「七彩奪命沙」最為精彩，眾人需要在遭沙活埋之前，想出彩沙頭上銅盤內圖案的關鏈，就在千鈞一髮，阿嬌突破盲腸講出答案。

原來要拍攝這個「七彩沙」機關並不容易，由尋沙開始已難關重重，監製Joe（陳維冠）受訪時透露：「度橋嘅時候係覺得開心嘅，因為涉及解謎、機關，希望觀眾睇嗰陣可以玩埋一份，有份新鮮感喺度，但到真係執行時係頭痛，啲七彩沙已搵好耐，最後要喺第二度運過嚟。」Joe又指由於沙堆有一定重量，為保障演員拍攝時的安全，劇組特地搭建大型支架撐住各人，並為各演員做定頸套以防有沙漏入身體，以減輕演員承重量。

Judy憶述拍攝難處：「有啲小工具幫輕我哋承受沙嘅重量，但個身點都會入咗一半沙，我哋每個人拍完返去沖涼時，都有唔同顏色嘅沙喺個身度，我算好少少，我比較細粒，所以被安排騎喺子誠嘅膊頭度。」

Judy指自己是所有演員中，唯一雙手活動自如的人，更成為陳豪專屬「鼻毛修正員」：「拍到差唔多尾聲，大家都已經畀沙堆到上頸時，突然close up話見到阿Mo（陳豪）條鼻毛突咗出嚟，因為其他演員對手都喺沙入面，淨係得我對手自由；但因為我同阿Mo都有段距離，變咗我要跨過啲沙、再伸長隻手去掂阿Mo個鼻。我隻手又唔係特別長喎，我又唔係好知條鼻毛喺邊，搞到我係咁喺阿Mo個鼻度撩嚟撩去，但阿Mo咁都冇嬲，好有氣量。」

昨晚及今晚集數出現的所有機關，都是工作人員在廠景以人手搭建，有些更是「真機關」，相關場口拍攝時間更接近一星期。Judy與子誠便有幸成為其中一個「真機關」用家，Judy憶述謂：「工作人員事先有測試過個機關係咪安全，我哋跌落去個位仲有軟墊添，但可能試嗰個人同我重量唔同，我跌落窿時直頭係飛咗出去咁滯，淨係見到我對腳。」

（即時娛樂）