高海寧遇人生轉折感沮喪 靠畫畫放鬆心情 彭慧中陳星妤曬弗爆身材 (13:21)

由高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「少年食神」林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，今（1日）晚一集，他們去到特色Café朝聖打卡，這間Café設有陶瓷工作室，讓客人在陶瓷上畫畫「陶」冶性情，化身文青的高Ling，選擇畫蝴蝶，她說：「畫畫可以全神貫注，令到我個腦可以停止諗嘢，呢幾年遇到人生轉折點，有啲唔開心嘅事情，亦都試過好Depressed，Pick Up番畫畫之後，變得好平靜同平和，令自己靜番落嚟同沉澱番。」

Phoebe問高Ling喜不喜歡喝咖啡時，高Ling說：「好鍾意帶本書去海灘歎一杯咖啡，做得呢行壓力比較大，需要有時間同埋態度去享受生活，等你嘅生活放番慢少少，到你工作嗰時可以再衝過。」

至於昨（2月28日）晚播出一集，Phoebe、星妤體驗三款特式Spa，兩位靚女同樣以白色水着上陣，大騷弗爆身材。星妤和Phoebe分別體驗「鹽水Spa」和「暴雨Spa」，之後接受「水柱Spa」洗禮，治療師以水柱冲擊兩位靚女玉背，感覺過癮。

美食當然亦不能少，Michael帶她們到一間打卡餐廳，一次過滿足吃泰菜與歎咖啡兩大要求。餐廳主打泰國東北的「伊善菜」，Michael指泰國東北部因為沒有海鮮，所以專注肉類菜式，之後Michael突然問星妤：「溝仔咪？」見星妤一頭問號，Michael便解釋「溝仔咪」，是泰文明不明白的意思，星妤聞言即笑言：「我要溝仔！」

（即時娛樂）