第十六屆亞洲電影大獎｜洪金寶膺「終身成就獎」感高興 (13:30)

第十六屆亞洲電影大獎頒奬典禮，將於本月12日假香港故宮文化博物館舉行。今年「終身成就獎」頒予一代功夫巨星洪金寶，以表彰其為亞洲電影帶來的貢獻及深遠影響。對於獲獎，洪金寶說：「非常高興，同時亦十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項。」屆時洪金寶將出席頒奬典禮，親身接受此榮譽。

洪金寶師從京劇名伶于占元，身為七小福大師兄的洪金寶，自幼在傳統戲曲嚴師出高徒的教導下，學會唱念做打的真本領。兒時的梨園生涯，不僅讓洪金寶練得紮實基本功，為日後叱咤動作電影奠下基礎，更培養出洪金寶刻苦耐勞、敬業樂業的品德。

洪金寶於逾60年的演藝生涯中，為香港乃至華語電影界，留下濃墨重彩一筆。洪金寶坦言：「回首一生最自豪的事，便是自己當初選擇了電影這個行業。」洪金寶認為「成就」賦予自己的意義非常重大，對於努力成果被人認同感到欣慰。

從擔任演員到動作指導，由導演以至出品人，洪金寶名字成為品質和票房保證。1982年，洪金寶以由其執導並主演的警匪電影《提防小手》，榮獲第二屆香港電影金像獎最佳男主角，同時憑藉其導演及參演的武打電影《敗家仔》贏得最佳動作指導，幕前幕後表現皆備受肯定。

1988年，洪金寶主演改編自其師父于占元及自身童年經歷的電影《七小福》，再次奪得金像獎最佳男主角的殊榮。此外，洪金寶的貢獻亦造就《葉問》系列電影的成功，並在眾望所歸下，以《葉問》與《葉問 2》贏得第四十六屆及第四十七屆金馬獎最佳動作設計的榮譽，同時慿《葉問 2》洪拳師傅洪震南一角，獲得了第五屆亞洲電影大獎最佳男配角。

洪金寶參演的電影多不勝數，為觀眾帶來無數經典場面與角色，且題材種類多元。洪金寶主演的《老虎田雞》、《搏命單刀奪命槍》，讓他成為動作喜劇其中一位標誌性人物；他與午馬及林正英所拍攝的《鬼打鬼》及《人嚇人》，開創靈幻驚慄喜劇新方向。

在「五福星」電影系列中飾演鷓鴣菜一角深入民心，與馮淬帆、吳耀漢、苗僑偉等人迸出瘋狂「抵死」的喜劇火花；執導《龍的心》並成功演繹智障患者，同時讓成龍再度提名香港電影金像獎最佳男主角；在《亂世兒女》中飾演隻手遮天的黑幫老大金爺；以及在《倚天屠龍記之魔教教主》中飾演武功高強又調皮的一代宗師張三丰，並帶來了一場又一場讓人讚嘆的武打設計；在《殺破狼》更與甄子丹合演一場堪稱可一不可再的格鬥動作場面。

洪金寶曾擔任多套電影的監製、導演、編劇及動作指導，亦成立動作電影班底「洪家班」，培養眾多優秀電影人才，為香港以至亞洲電影創作注入不少力量。洪金寶為電影界貢獻超過半世紀，其對事業的熱愛讓他年至古稀，仍堅守工作崗位。

繼2016年執導及主演動作電影《我的特工爺爺》後，洪金寶於2017年擔任《殺破狼．貪狼》的動作導演，再次奪得香港電影金像獎最佳動作設計的殊榮。2020年，洪金寶連同六位香港知名導演聯手執導電影《七人樂隊》，當中由洪金寶執導的故事《練功》以五十年代香港為背景，訴說自身學藝成長的歲月，希望將功夫藝術傳承下去。

（即時娛樂）