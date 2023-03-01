《掃毒3》暑假檔上映 三大影帝古天樂劉青雲郭富城鬥戲 (14:26)

由郭富城﹑古天樂和劉青雲合演的《掃毒3：人在天涯》，電影海報今天（3月1日）曝光。（大會提供）

由邱禮濤執導的《掃毒3：人在天涯》，電影海報今天（3月1日）曝光，並公布將於暑期檔上映。電影《掃毒3》在劇情和人物上與前兩部並無直接聯繫，這次演員同製作上再度升級，邀請影帝郭富城加盟，《掃毒1》劉青雲回歸，古天樂以《掃毒》系列主創演員，跟另外兩位影帝首次同台鬥戲。

《掃毒3》 題材故事依然圍繞緝毒員警與毒梟，以及其團伙的生死對決展開：毒梟康素差（劉青雲飾）一直帶著手下張建行（郭富城飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂飾）也因一次意外，與兩人有了過命交情，3人情同手足。

康素差在香港販毒生意被警方查處後，帶團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。此刻，是敵是友，一片茫然。此次故事主要發生地在泰國、緬甸、老撾交接處的著名金三角地帶，也將進一步關注困境中的人性掙扎，探討善惡正邪的邊界。

在曝光的電影海報中，3人在危機四伏金三角街頭，郭富城神色兇狠持槍直抵劉青雲額心，但劉青雲面無懼色並與城城怒目相視，直接用手緊握槍管。古天樂站在兩人之間，神色凝重舉槍瞄準劉青雲，劍拔弩張的氛圍一觸即發。

據悉，該片投資近3億，在西雙版納、汕尾、香港等多地取景，並斥資搭建近5萬平米的金三角毒寨拍攝，還有楊采鈺、羅嘉良、謝君豪、方中信等合演。

（即時娛樂）