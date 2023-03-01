隱形戰隊｜陳山聰有史以來最大隻 拍劇迎兩大挑戰 (15:09)

陳山聰表示今次拍劇要加操，故身形是有史以來最大隻的一次。（大會提供）

由馬國明、陳山聰、陳展鵬（煎Pan）、江美儀、唐詩詠、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、林子善、歐瑞偉、樊亦敏、伍樂怡和郭子豪等合演的《隱形戰隊》，將於3月6日播映。

據知為製作真實感及加強視覺震撼度，不少場面均是荷槍實彈，對此與監製Jazz（文偉鴻）合作無間的陳山聰，雖自《同盟》開始已建立好打形象，但他表示接拍《隱》至少有兩大挑戰：「特種部隊戲我係第一次演，仲要係反恐，無論造型、身形要求都嚴格好多，包括揸槍。

今次揸槍都得到好多方面嘅指導，包括武指同專業人士，同埋因為多真槍，嗰下槍聲係好猛烈，同真係會有火花，變咗好容易眨眼。Jazz成日提我哋唔好眨眼，我都算係眨得幾多嗰位，出街時你哋見到我哋冇乜點眨，係因為Jazz下咗好多苦功剪接。」

山聰為演出做足功課，在首輪官方宣傳片曝光的「一人搶兩槍」神技，山聰單是事前反覆練習已花了2個月時間：「真正拍嘅時候，都NG咗好多次，我都不斷要求Retake，咁努力都係想帶刺激感畀觀眾。」除了苦練槍法，山聰又花3個月時間健身：「今次係我有史以來最大隻。」

山聰讚日日一齊操Gym的劉穎鏇進步神速：「其實我同Tiffany同一間Gym嘅，所以變咗嗰時開始，我哋已經日日都見，佢今次真係更加進步。」

在劇中飾演CTRU Commander，山聰對此笑言私下在家中也是Commander：「我呢個阿頭日日都喺屋企落order，因為係得我嗌得Jaco（陳山聰兒子）聽，所以現實生活我爸爸呢個角色都係Commander嚟。」

（即時娛樂）