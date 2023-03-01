鄭衍峰跟馮盈盈僅朋友關係 自爆單身3年：Dry到龜裂 (17:30)

江嘉敏、林凱恩、鄭衍鋒、陸浩明、邵初、黃婧靈、鞏姿希，今日（1日）於沙頭角拍攝節目《健康必殺食》外景。

有指鄭衍峰與馮盈盈公開認愛，男方工作度大增，但女方沒有工作，密謀離巢轉行，鄭衍峰否認戀馮盈盈，並表示2人只是朋友：「我單身2、3年，Dry到龜裂！ 疫情中香港經濟不好，我的感情也失收。馮盈盈有份拍第一集節目，但沒有跟她傾工作動向，見她來去匆匆，趕住返港大上課，我目測她是兼顧緊學業與目前工作，大家成年人，相信她有自己的未來計劃。」

他笑稱沒有被馮盈盈阻止發展感情，只是近年集中發展事業，沒有機會和時間認識新朋友：「雖說工作行先，人都需要滋潤才會豐盛，但我比較佛系，好少主動出擊。」

江嘉敏與林凱恩表示最近遊走新界不同農場介紹健康食物，更試過親自落田收割農作物，江嘉敏表示因在太陽下暴曬，曬傷了背脊：「我負責講解去水腫和減肥食物，食了好多沙律菜，但見其他主持有海參和花膠食。」

問到有沒有順道收割美男？江嘉敏：「吓？呢個節目得兩個男仔咋喎。」林凱恩笑言拍檔中沒有鮮肉，幕後PA較出色，但讚兩位前輩男主持夠細心和溫柔。

談到口罩令今日解除，林凱恩覺得有好也有不好：「在疫情中除口罩拍攝，好多人覺得我們奇怪，現在大家就不會再抗拒我們。平時我不化妝戴口罩出街，沒有人認得，感覺好自在，現在家裏囤積了口罩，都會繼續戴口罩出街。」江嘉敏表示出街見到其他人已除罩，有點不習慣，並說：「我今日都是戴口罩到片場才化妝，家裏同樣囤積口罩，與家人會用完為止。」

（即時娛樂）