陳善之唔清楚樂基兒傳離婚 鄧達智報復式旅行 每月飛不同地方 (19:17)

粵劇名伶李龍、南鳳、王志良、林穎施、梁兆明及陳咏儀等參演《帝女花65周年專業版》，原於去年1月假西九戲曲中心公演，但受第5波疫情影響，演出僅1場便因場地封館而停演；由於疫情放緩，決定今年6月7日起於戲曲中心繼續演出未完成的15場次。負責擔任總監的陳善之和葉家寶，今天（1日）邀請一眾參演的粵劇名伶出席記者會，鄧達智與查小欣撐場。

陳善之開心疫情回穩，口罩令亦解除，可以再重新演出，絕大多數是去年原班人馬上陣。並期待完成6月的演出後，籌備移師到大灣區公演，最希望可以延續至新加坡、馬來西亞、泰國及日本作亞洲巡迴演出。

問到仙姐（白雪仙）屆時會否現身捧場？陳善之未敢太肯定：「上次與管弦樂團的合作項目，原本沒有告知，是仙姐自己發現主動要求到場支持。今次她又問起有沒有日場演出，說又要來支持。我當然歡迎，只是不太敢驚動她老人家，不會勉強，因為她是國寶，年紀又大，萬一有任何閃失恐擔當不起。」陳善之多年前曾是樂基兒經理人，但他表示已多年沒有聯絡，不清楚對方近日傳再離婚的消息。

鄧達智（William）欣賞王志良與林穎施有個人特質，幫助推動粵劇趨向年輕化，吸引更多不同年齡層的大戲迷入場。William建議兩人衣著和髮型可以稍作改變，如有機會亦樂意為他們設計具時尚感的舞台戲服。雖然口罩令已解除，但William在人多的地方或有需要時都會戴上。他本星期出發飛多倫多探親，之後每個月會飛不同地方，笑言要報復式去旅行，並計劃明年3月到日本賞櫻。

（即時娛樂）