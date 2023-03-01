辛叡恩化身民宿老闆被「古代F3」包圍 尹燦榮演「靈魂擺渡司機」 (18:56)

由尹燦榮和方珉雅合演的奇幻韓劇《Delivery Man》（右圖），今晚（1日）開播；辛叡恩偕3位花美男合演的《花書生熱愛史》，則於3.20播出。（大會提供）

韓劇《模範的士 2》好評如潮，「黃Viu煲劇平台」宣布3月作品，其中集靈異與搞笑於一身的奇幻韓劇《Delivery Man》，今晚（1日）開播；以古代花美男入住民宿為題材的青春韓劇《花書生熱愛史》，亦於本月20日播出。

身為「2000後」的小鮮肉尹燦榮主演的韓劇《Delivery Man》，講述「靈魂擺渡司機」徐英敏（尹燦榮飾）和失去記憶的女鬼姜智賢（方珉雅飾）相遇後，以實現鬼神們遺願為宗旨，展開一場前所未有的合作和調查。

劇中的士司機徐英敏為生計，開創了特別服務—「鬼魂專用司機」，負責接送亡靈並協助他們完成最後心願；失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾）則糊里糊塗地，搭上英敏的空車後便賴著不走，自此與他攜手合作、侍奉逝者，也希望藉此找回過去，查出死亡真相。

年僅21歲的尹燦榮去年憑《殭屍校園》爆紅，經常演出「主角童年」的他也告別學生角色，今次他如何演出成熟穩重「擺渡人」身分；據悉男團WINNER「門面擔當」金秦禹、《太陽的後裔》金玟錫亦確定參演劇集。

另外，改編自網路小說的青春古裝韓劇《花書生熱愛史》，以古代民宿為背景，講述打破既有觀念的寄宿家庭「梨花院頤和園」女主人尹端午（辛叡恩飾），和懷有不可告人秘密的寄宿生「花書生三人幫」：武科生姜山（厲雲飾）、富家子弟金時烈（姜勳飾）、名門之後鄭有夏（鄭乾柱飾）﹐合力解開13年前神祕謎團，以及圍繞4人的羅曼史。

近年辛叡恩戲約不斷，今年還因為「霸凌宋慧喬」而人氣急升，榮登一代惡女，也讓她擺脫「收視毒藥」。今次是她首度挑戰古裝劇集，劇中她更被「古代F3」包圍，勢必擦出不少火花呢﹗

（即時娛樂）