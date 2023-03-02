林宥嘉4月底開3場紅館個唱 籲入場歌迷勿用發光應援物品 (12:14)

台灣歌手林宥嘉相隔近4年，將於4月28日至30日，假紅館舉行一連3場「idol世界巡迴演唱會香港站」大會主辦寰亞娛樂今日宣布，3月13至15日優先訂票，消息一出，令歌迷萬分雀躍，已詢問如何撲飛，未開賣感覺已一票難求！

林宥嘉的世界巡唱挑選香港作為亞洲區首站，讓「idol」重新啟動，剛完成多場美加及正在歐洲巡演的他扔出震撼彈，以2019年的idol演唱會作延續，轉化昇華到用「愛」為新概念，據知很多歌迷都被延續篇感動，邊看邊哭好幾次，亦有人說填補了心的黑洞，永留美好回憶。

林宥嘉表示今次概念會以"Love is bigger, even than black holes"為題，他說：「我或許質疑自己，我或許需要更多答案來填補虛空。直到我發現，唯有愛能滿溢出黑洞。愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。」「

林宥嘉貼心提醒大家，為了每位觀眾可共同體驗演唱會概念，演唱會時請觀眾不要用會發光應援物品、例如熒光棒、發光燈牌，盡量保持全黑。至於4月的香港站，林宥嘉除了加入新概念之外，亦會新增收錄在第6張專輯的新歌。

美加及歐洲的世界巡演，林宥嘉並無帶家人同行，老婆和小孩暫時忍受分開的思念，不過去年10月他去新加坡音樂節開騷，就有帶家人同行，他形容新加坡那次演出是：「從困難重重變幸福爆棚」，因為那次他從一落地就嚴重過敏，不只鼻塞、流鼻水、打噴嚏，甚至連說話都感吃力，一度擔心現場演出的身體狀况，幸好演出時回復正常，唱出超水準。

旅途當中，他跟老婆買到「對戒」，讓他幸福滿滿，他說：「我和Kiki曾經買了一副對戒，但多年前我不小心遺失，心中掛念這事情，很想買回，但尋遍台北都沒找到，沒料到，在新加坡逛街時看到﹐馬上買了。」

在溫哥華演出時，林宥嘉也戴著這隻從新加坡買到的幸運戒指，他分享照片並談到：「圖為我和我太太新買的對戒，我和我太太的第一隻對戒，我不小心弄丟了，雖然我買不到當初一模一樣的戒指，但總之終於又有對戒可以戴，而且我覺得很搭配巡演的衣服！」

（即時娛樂）