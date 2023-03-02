請1日假去旅行｜孖陳嘉慧朝聖搭訕勝地 周奕瑋出動撩女仔 (12:58)

兩人結算今次三日兩夜之旅使費，不連機票及住宿，人均只用了3000多港元。（大會提供）

無綫節目《請1日假去旅行》今周播出的是「東京篇」，由兩大日本通周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）擔任主持。

今（2日）晚播出的第一集，Jarvis、Erica從東京成田機場落機後，乘搭Skyliner到上野下榻酒店，Jarvis介紹大家到業務超市購買平價飲品，2L的礦泉水盛惠約4.5港元，罐裝咖啡亦只要2.5港元，相當便宜。

行程首個晚餐，Jarvis、Erica出發到銀座歎Omakase，別以為銀座一定好貴，人均只需8740日圓（約500港元），餐廳格局及食物質素絕不欺場。

講到在銀座歎平價Omakase，Jarvis受訪時透露：「當地嘅電視台都有嚟採訪，我哋好努力練好啲日文同佢哋做訪問，點知最後佢都係出咗啲我哋講廣東話花絮，原來佢哋想表達連外國人都對呢間壽司店好有興趣，我哋講日文可能會令人誤會我哋唔係外國人，所以我哋擺咗個大烏龍，嘥咗啲緊張同練習！」

明（3日）晚一集，Jarvis、Erica去到澀谷新興潮點宮下公園，該處是擁有19間食店的美食街，除了一次過食勻日本各地美食外，更是當地年輕人的搭訕勝地。Jarvis、Erica點了以滅火沙桶作器具的Mega Drink，上演小劇場教大家搭訕常用的日語；之後兩人猜包剪揼輸賭「誰要搭訕」，結果猜輸的Jarvis要出動撩女仔。

之後Jarvis、Erica繼續帶大家歎美食，他們推介CP值超高的和牛燒肉放題，只要7980日圓（約460港元）就可任食兩小時和牛！而針對不嗜牛的觀眾，兩人推介可大歎吞拿魚刁鑽部位的吞拿魚專門店，如每條魚只有0.8%的魚鰓背、吞拿魚心臟及腦天（即頭頂肉）等。

去到行程最後一天，2人化身文青去到隅田River Walk打卡，再在晴空塔下野餐歎三文治，節目尾聲，兩人結算今次三日兩夜之旅使費，不連機票及住宿，人均只用了3000多港元。

（即時娛樂）