盧瀚霆新歌MV點擊破300萬 撰千字文分享感受：金錢不是萬能 (15:07)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近日頻頻宣傳新歌《MONEY》，昨晚（1日）他在社交網撰千字文，分享對新歌製作感受及想法，Anson Lo表示新歌是他這一﹑兩年學習到的價值觀。

他寫道：「以個人身份出道的三年間，最大的感受之一就是『金錢不是萬能』，快樂、自信、盼望、時間、親情、大家對自己的關愛，都絕對無法用再多的金錢去換取。在這個繁忙的都市之中，我們身邊有很多事情，也更加值得珍惜和重視，每個人心目中最珍貴的事情都不一樣，其實只要忠於自己感覺，貧或富，依然可以活得自信，活出自己的精彩。」同時他感謝有份參與新歌的曲詞編監﹑還有MV導演及舞蹈員，以及一眾幕後團隊。

Anson Lo寫道：「今次MV講述一位銀行家，兒時被一班有錢人欺凌，弄毁了他很珍而重之的小風車，令他長大後誓要變成一個有權有財的人，令所到人和他一樣，失去自己最珍惜的東西。他開了一間特別的銀行，任何人都可以用他最珍貴的東西來換取金錢。

各人犧牲的都有不同，有的是首飾（代表身外物）、兒時和母親的唯一照片（代表回憶）、自由（代表快樂）、心臟、雙眼（代表健康）、甚至是自己的女兒（代表親情）等等。銀行家基於自己的童年陰影，眼見這班人為了金錢變得貪慕虛榮而十分高興。

小偷找到銀行家精心用巨型夾萬收藏的，竟然是兒時對他別具意義的小風車，最後決定放棄偷取它的念頭並離開。其實小偷代表著銀行家的內心深處，小偷喚醒了銀行家深底最珍視的事情，令他突然明白即使他擁到金錢和權力，他其實一直都不快樂。」

Anson Lo表示超級期待下月2日首次為大家表演這首歌，每次一到"Money money money money money money"時，大家一齊舉手跳Money手勢：「我每天都會繼續看大家的 #AnsonLoMoneyChallenge 作品，你們真的很有心很有創意，超級喜歡！Dance Version大概一星期後發佈，Stay tuned~最後要感謝每一位聽《MONEY》和看過MV的神徒和觀眾，你們每一次的支持都給予我更大動力去做下一隻唱跳歌。知道唱跳歌難行，但不代表我會放棄～就是更加要用自己暫時最喜愛的一首唱跳歌，去開始2023年的音樂計劃。」

（即時娛樂）