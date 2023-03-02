吳卓羲首度在公司錄《獎門人》 蔡思貝曬啜功 黃智雯被嘲佗衰家 (15:50)

視后蔡思貝玩啜乒乓球時相當投入；原來今次是吳卓羲首次參加獎門人，黃智雯則被嘲佗衰家。（劉永銳攝）

黃宗澤、吳卓羲、王浩信、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、馬國明、陳山聰、劉佩玥及劉穎鏇等，昨晚（1日）分別代表《廉政狙擊》和《隱形戰隊》亮相《獎門人Ladies First感謝祭》。

適逢錄影當晚是解除口罩令首日，甫開騷，獎門人曾志偉高呼終於不用戴口罩，現場觀眾開心一齊笑。在玩遊戲「啜乒乓」環節，眾女藝人放下靚女形象起勢去啜，當中以蔡思貝最勁，胡定欣和劉穎鏇則「半斤八両」，場面搞笑。到隊際賽時，陳山聰面對好友黃智雯毫無包袱，上演一幕飛擒大咬，原本馬國明被安排與舊愛胡定欣「啜」，但後者避嫌示意要求換人，最後由吳家樂頂上。

受訪時，黃宗澤笑指這晚是「群星拱照吳卓羲」，不敢相信對方多年來都未玩過獎門人。吳卓羲解釋玩過一次海外版，只是沒在公司玩過，因當時檔期未能遷就而沒有參與。

吳卓羲表示最怕玩啜紫菜，但既然上得節目，就什麼也不怕；王浩信表示第2次上節目，要靠黃宗澤分享經驗。黃宗澤被笑指靠他贏獎金獎品？他和吳卓羲即笑言擔心被黃智雯「佗衰家」，不過最重要效果開心，可玩遊戲兼宣傳新劇。談到緋聞女友菊梓喬在澳門開騷時發生意外，導致耳膜受損，吳卓羲表示已慰問，但傷勢還是問她本人最清楚。

被男隊友嘲笑「佗衰家」的黃智雯即場平反，笑指他們太看少她，她表示上次上節目都贏了幾個遊戲，絕對不是遊戲黑洞，她說：「我認我是轉數慢，但玩遊戲不差囉，加上有胡定欣和蔡思貝兩個跑手在，體力都贏啦。」

胡定欣笑說：「但這天是玩遊戲，不是跑步喎。不過黃智雯只是樣子豬隊友而已，我都想見證她這幾年有否蛻變。」蔡思貝上次玩遊戲時太過投入不慎泄春光，今次會否小心？她解釋上次有打底，最緊要好玩開心。

（即時娛樂）