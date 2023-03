next

42歲樂基兒(Gaile)近日驚爆離婚傳聞,她日前在社交網上載與兒子Hunter肉緊攬惜黑白照,並留言:"Time is precious when you co-parent",文中co-parent可以指已分居或婚姻關係完結,共同承擔責任撫養小朋友的家長,有「單親」父母意思,網民猜測Gaile是否暗示回復單身,並惹來離婚揣測。

樂基兒一直未回應「分」訊,今天(2日)她更新Instagram並貼了新相,但隻字不提離婚傳聞,原來她正身處奧克蘭,並曬出美食美酒照,相中的她面露倦容,神情略為憔悴。

(即時娛樂)