安志杰張繼聰《衝鋒》演悍匪 方中信親身上陣拍跳橋戲分 (18:04)

由方中信、呂良偉、安志杰、錢嘉樂、張繼聰、陳家樂、陳國邦、沈震軒、張文傑、馬思惠等合演電影《衝鋒》，正式宣布殺青，並向觀眾揭秘了電影拍攝過程中，不為人知的幕後故事。

《衝鋒》講述張力十足的故事，衝鋒隊組長鄭志斌（方中信飾）帶領組員偵查轟動全城的珠寶店連環械劫案，赫然發現悍匪頭目阮卓龍（張繼聰飾）與阮卓武（安志杰飾），竟然是多年前另一單重型劫案的在逃要犯！悍匪兄弟幫不斷挑釁警方，步步進逼令衝鋒隊隊員張家和（陳家樂飾）逐漸失控，四人不斷交鋒，揭開背後塵封已久的秘密。

為了逼真展現電影中悍匪挑釁警方連環劫案，以及正邪雙方宿命瓜葛、勢不兩立對決，導演吳家偉大膽選擇在尖沙嘴實景拍攝震撼大型槍戰爆破戲分。

電影公司發布「永不言退」製作特輯，向觀眾展示這場實際拍攝情况。在狹長的街巷中，《衝鋒》劇組完成20多個動作鏡頭，並爆破了多達20部車輛，場面令人驚嘆！方中信、安志杰、張繼聰等在拍攝過程中，更是親身上陣，拳拳到肉激烈打鬥。

方中信堅持無替身完成高空跳天橋的極難動作，呂良偉、安志杰、陳家樂等亦在高強度、高密度持續拍攝中拼盡全力，導演吳家偉帶病堅守在拍攝現場；身為主演兼動作指導的張文傑，更是輕傷不下火線，在小腿肌肉撕裂的情况下，忍痛繼續開工、完成所有拍攝。

（即時娛樂）