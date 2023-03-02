《紅氣球》結局收視急升 徐智慧洪洙賢由決裂到冰釋前嫌 (18:07)

洪洙賢（右上圖）﹑徐智慧（左下圖）和李尚禹的三角關係糾纏不清。（大會提供）

由徐智慧﹑洪洙賢和李尚禹合演的《紅氣球》，結局收視急升5倍。（大會提供）

韓劇《紅氣球》被譽為2023年上半年收視黑馬，該劇首播收視僅2.2%，及後每周刷新紀錄，大結局全國最高收視更急升5倍、突破11.56%！劇集於「黃Viu煲劇平台」全套上架，香港觀眾可以收看。

《紅氣球》全員出軌、人物關係「七國咁亂」，觀眾最關心的，絕對是「貧富閨密」韓海洋（洪洙賢飾）、趙恩江（徐智慧飾）和「暖男醫生」高次元（李尚禹飾）的三角戀。

自從海洋發現「假面閨密」恩江和丈夫次元姦情後，果斷斬斷友情和婚姻；正當恩江自以為小三扶正，卻撞見海洋一家三口回到家中，海洋發現恩江偷偷匿藏衣櫃，故意引誘次元發生關係，幸好男方最終戰勝誘惑。可是就在恩江即將任職老師前夕，卻被海洋控告通姦及剽竊珠寶草稿，海洋更揚言將暫緩離婚，誓要令昔日好友身敗名裂、一無所有！

恩江最終如願考上老師，她深怕被醜聞影響，而失去得來不已的工作，因此跪求海洋原諒，海洋竟帶次元家人踩到恩江家中，眾人才發現女方說謊成性，次元父母還直斥她是瑕疵品！次元決意保護恩江，承諾女方一家將與恩江約定終生，恩江內心五味雜陳。

海洋憶起20年的姐妹情，決定撤銷起訴，自認沾滿污點的恩江，卻在第一天上班便忍痛辭職，她帶著愧疚對昔日閨密道歉，坦承因為扭曲的慾望和嫉妒，才會做出卑鄙的一切，2人冰釋前嫌，恩江獨自前往遠方重新開始、海洋也和次元和平分手。

一年後，恩江在鄉村小學任教，此時的她已成為自己的人生主角，不再與他人比較，她也在海邊重遇次元。

（即時娛樂）