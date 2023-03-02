關心妍紅館開慈善演唱會 拒唱慘情歌 盼「妍亮」歌迷心 (19:23)

關心妍（Jade）做善事向來不遺餘力，最近又忙於籌備慈善演唱會，日前她接受HOY TV雪琦訪問。

她說：「這個演唱會叫『妍亮』，希望可以燃亮大家的心。」Jade盼透過慈善演唱會祝福香港，但除了做慈善工作，Jade亦為歌迷準備驚喜：「演唱會會有不同嘉賓分享，還有上次我的20周年演唱會，大家聽了很多慘情歌，這次演唱會就不是慘情歌了，可能是流行曲及福音歌，一些關於愛的歌，完全不同的內容。」

慈善演唱會距離去年Jade的20周年演唱會還不夠1年，Jade分享在這個時間舉辦慈善演唱會的原因：「其實這個並非我挑選的時間，因為上年開完演唱會後，就開始打算於紅館開慈善演唱會。誰知我們入紙申請場館後數月就獲批，這是很難的，我的慈善基金成立8年，真的很少會這樣批一個慈善基金，去辦慈善演唱會。」

Jade坦言演唱會舉辦時間比想像中來得倉卒，籌備過程並不容易：「我覺得比做自己演唱會辛苦得多，可能你要犧牲一些，今次上了很大的課。」

Jade做了義工10多年，因為想了解更多慈善機構工作，想了解清楚誰是受惠者，便成立慈善基金，但Jade亦承認一路走來，其實曾考慮放棄：「疫情下2﹑3年真的要考慮，因為我沒法教唱歌，自己也沒有收入，其實要交租，有想過是不是要結束它。但很感恩，業主很好願意減租，我覺得捱過這段路，我覺得應該要做得更加多。」

（即時娛樂）