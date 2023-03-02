任暟晴不跟炎明熹比較視為學習對象 羨慕張天賦有靚聲 (21:39)

17歲任暟晴（Jasmine）去年參加無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》奪得冠軍，與第一屆冠軍炎明熹（Gigi）都是年紀輕輕勝出。Gigi加入樂壇後備受無綫力捧，發展理想，參加《聲生不息》讓她在內地打開知名度。Jasmine雖然目前工作機會不及Gigi，她抱佛系心態說：「大家行的路線不一樣，不需要互相比較，我亦不覺得有壓力，會視Gigi為學習對象。」

Jasmine最近翻唱張國榮經典歌曲《怪你過份美麗》，她覺得當歌手應該敢於挑戰，嘗試不同唱歌風格。她視圈中兩位前輩張敬軒和李幸倪（Gin Lee）為偶像，「我覺得Gin Lee是女強人，她12年前由外地來港發展，一直好努力唱歌，欣賞她一份堅持。我起初報名參加《聲夢2》，純粹因喜歡唱歌，想試新事物，未預料過程如此辛苦，最終能夠完成比賽，也是靠自己『堅持』。比賽後，有留意網民對我的批評，自知唱歌經驗和台風未夠好，盡量多聽別人的作品吸收學習。」她又羨慕張天賦（MC）有把靚聲，希望有機會合唱。

Jasmine讀男女校，她指身邊從沒有男生向她表示好感，亦未遇到心儀對象。唱情歌時，Gin Lee與舒文老師教她要多聽別人的情歌、看戲吸收、再加幻想，幫助她投入用感情去演繹。

（即時娛樂）