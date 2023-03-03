廉政狙擊｜傅嘉莉感激黃智賢助入戲 為演好角色忘我去到盡 (15:26)

無綫劇《廉政狙擊》昨晚（2日）及今晚（3日）一集，都是圍繞新個案作主線，新登場角色有廖志遠（曾航生飾）、阮春海（鄧智堅飾）、湯昊倫（鄭啟泰飾）及尹在詩（傅嘉莉﹑Kelly飾）。在詩除了協助卓廷光（黃智賢﹑Ben飾）及傅天耀（郭政鴻飾）透過買賣藝術品洗黑錢外，同時亦是廷光小兒子卓日升（高鈞賢飾）的秘密情人；在詩周旋於兩大巨鱷廷光及天耀之間，除了要鋌而走險，更要出賣色相，更慘遭天耀和廷光輪流非禮，但為了生計及與日升有見得光的一天，在詩都一一忍受。

由於在詩美麗堅強有愛又帶點被欺凌女性特有的悲劇感，為了將在詩塑造成美麗而又帶點邪門的事業型女性，造型師、服裝師、化妝及髮型師為角色花盡心思，昨晚一集，Kelly已換了5個造型，除了貼身設計，亦不乏低胸、露肩及露背款式，其中出場的心口開胸戰衣，更將Kelly美好身段表露無遺。

對於角色造型多變美麗，Kelly感激幕後團隊：「我幾乎每場戲都有一套新衫，都算多造型嘅一個角色。每套衫我都好鍾意，亦都凸顯到尹在詩工作性質、個人品味同埋性格。」談到登場的開胸戰衣，Kelly坦言是最喜歡但也最蝦人著一套：「當日我哋黐咗好多膠紙，因為我演戲時唔係好希望畀其他嘢斷斷續續咁影響到，好容易會出戲，我記得當日著條裙，服裝部同事都幫我著咗成個鐘！」

談到Kelly的戲肉場口，不得不提今晚播出的「鈕扣對峙」，在廷光「威迫」下，在詩被迫將身上恤衫鈕扣除了又扣、扣了又除；配以廷光憤怒、藐視又霸氣的表情，以及在詩一臉委屈的狀態，形成強烈對比亦充滿戲味。

談到相關場口，Kelly感激Ben幫她入戲，並透露原來落淚也是臨場反應：「Ben好畀到嗰種壓力我，我冇諗過我會喊，每次演同排戲時我都冇喊。今次尹在詩受歡迎，除了自己做功課，更大嘅功勞係歸咎於整個團隊，包括好嘅對手，臨場同團隊嘅溝通，以及衣著打扮幫助我投入同理解個角色。」

每次演戲都會為角色想像無限「背景」的Kelly，指出兩場摸臀戲均是自己與導演臨時決定加碼：「因為呢兩場戲都係女導演，所以我好安心，其實劇本係冇摸Pat Pat，但我同導演傾過覺得符合劇情，所以就加咗。」

Kelly為了做好角色，可以達到忘我狀態：「我本身鍾意演戲，亦都覺得每次演戲都係奉獻咗身體畀個角色，剪頭髮、曬黑、變瘦我都做過，好似著性感衫，其實著嗰時我唔覺得嗰個係我，所以我唔會帶好多傅嘉莉嘅準則去尹在詩個角色度，唔介意之餘有時甚至係我自己要求不如去盡啲。」

（即時娛樂）