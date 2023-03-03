「三太」樊亦敏與四大型男啜紫菜芳心亂動 視帝視后版以訛傳訛鬥演技 (16:07)

獎門人為幫「三太」圓夢，在「開心無敵傳紫菜」環節中賣大包，讓三太一人對戰幾位型男，逗得她心花怒放。（大會提供）

樊亦敏和吳卓羲在節目中相當搶鏡，三太被獎門人指是「癲婆」。（大會提供）

今晚8點半翡翠台播映特備節目《獎門人Ladies First感謝祭》是集陣容相當強勁，除了有「獎門人」曾志偉，五位「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、林秀怡及程浩駿外，嘉賓隊更是雲集不少視帝視后的「隱形戰隊」及「廉政狙擊隊」。

「隱形戰隊」有馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、吳家樂、樊亦敏；「廉政狙擊隊」有吳卓羲、黃宗澤、王浩信、胡定欣、蔡思貝、黃智雯（Mandy），當中吳卓羲由於是多年來首度在公司上獎門人，故此獲特別待遇隆重登場，相當搞笑。

樊亦敏（三太）及吳卓羲（Ron）相當搶鏡，被獎門人指是「癲婆」的三太，不但造型搶鏡，全晚表現瘋狂，更向Ron表明心迹。獎門人及獎老等笑指為幫「三太」圓夢，竟在「開心無敵傳紫菜」環節中賣大包，讓三太一人對戰四大型男，包括Ron、黃宗澤、王浩信及陳山聰，以「一打四」形式「車輪轉」與四男輪流啜紫菜。

面對型男強攻，平時霸氣盡露的三太不但忽然少女心，全程瘋狂笑個不停之餘，肢體更數度出現不受控情况。獲安排全晚「與Ron同行」的三太，在辣辣壽桃中的「口不對心」環節中連環出錯拳，即使獲優待玩「超慢板」，仍跟不上節奏輸足幾條街，令Ron大感驚嘆。在最後的「開心無敵彈遮遮」環節，三太再度搶焦，以「女殺手」全黑造型登場之餘，又無厘頭換上吸水力強的毛毛帽，令人摸不著頭腦。

在「以訛傳訛」環節亦相當精彩，「紫菜四型男」在該環節中，拋開偶像包袱瘋狂演戲，首先「廉政三子」黃宗澤、Ron及王浩信扮演嬌俏女性，均維肖維妙，黃宗澤演繹洞房時急色相更連見慣大場面的胡定欣，也笑到不能自已；Ron演繹掀頭巾的新娘子時，「含羞待放」表情亦令全場拍案叫絕。山聰除揭示「枚王」真身，在「以訛傳訛」環節中，扮演銀行劫匪亦相當出色，單是以Tee笠頭的動作，已成功令全場尖叫，令緊隨其後接招的Tiffany，嚇到即時扣外套衫鈕。

女嘉賓方面，則以胡定欣及蔡思貝最為出色，蔡思貝演繹「驗孕」題目時，不但做出除褲如廁動作，口中更發出「殊殊聲」表達，獲讚夠晒豁出去。至於「老鼠屎」代表，除了由「三太」再度毫無懸念勝任外，原來Mandy亦是相當「棘手」，不論理解、記性及表達能力均出現問題，令一眾隊員心如死水。不過世事無絕對，Mandy最終在「彈遮遮」環節成功雪前恥。

（即時娛樂）