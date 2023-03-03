流水落花｜劉德華唔適合演老公角色 鄭秀文認同：因為太明星了 (18:12)

鄭秀文（Sammi）和談善言（阿談）日前接受HOY TV主播王凌燕訪問，暢談新戲《流水落花》拍攝點滴。Sammi憑寄養家庭母親角色，獲香港電影評論學會影后，亦入圍角逐金像獎影后，連對手張艾嘉（張姐）也看好Sammi。Sammi表示張姐私下也有鼓勵她：「她說我們不是競爭對手，如果我贏了，她會很替我開心，當然如果是張姐贏了，我也會很替她開心。」

阿談表示首次跟Sammi合作：「圍讀時我很緊張，尤其是拍小花（角色名）那場，我們有很近鏡的大頭，有一段是只拍我或只拍她，拍我的時候，我要直望鏡頭，但Sammi仍坐在攝影機旁邊，給我唸對白。」阿談認為這一場與Sammi的交流很重要。

提到劉德華曾自薦演Sammi老公一角被導演拒絕，Sammi笑言知情：「因爲編劇是華仔公司的同事，他看了劇本之後，就很有興趣演這個丈夫。我知道之後就說不好，好像不太適合，因爲你太明星了。華仔非常好，完全沒有芥蒂，但我覺得演丈夫那個角色，一定不可以是過於熟悉的面孔，而且我跟華仔加起來，太有某種效應，對這件事反而不好。」

戲中演丈夫的陸駿光被Sammi發現出軌，Sammi和阿談認為坦白比隱瞞好，Sammi說：「坦白的好處就是夫妻終於有機會互相坦承，把這麼多年的心結說出來。」阿談也認同：「出了問題不去解決，這問題只會不斷延伸，產生更多問題。」

眾台前幕後為電影落力謝票，Sammi表示只可以盡力做：「我最近看了很多梁朝偉的訪問，有句話說得很好，他說他不會因爲一部電影的票房不好，而覺得自己不好，因爲他在每一部電影裏，都覺得自己已盡力，我覺得是對的，不應過於背負在自己的肩膀上。」

（即時娛樂）