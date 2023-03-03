張學友唱《又十年》勁感觸 宣布半年內舉行演唱會 (18:26)

張學友相隔8年推出最新國語單曲《又十年》，學友初次聽到歌曲時，有種來自內心的感動，因為歌詞內容跟他的想法和生活上的改變都很接近，而簡單的旋律像是平靜訴說他的經歷，學友說：「歌詞中所寫的事，會令我想起從前，比如以前會喝酒、會約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在都變得沒什麼大不了。」

學友對歌詞中「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我没有關聯」有深刻感觸，他認為：「轟轟烈烈是年青時才能有的不顧後果的任性，如今回首過往，會有種無法挽留的無力感，面對與自己已經無關的不捨時，還是會有點難過。」

《又十年》學友唱到眼泛淚光，是因為有種親身經歷的強烈感觸，但並不認為歌曲沉重，只是希望大家珍惜時間，學友認為「好好的過、好好的做，就是他現在的心態。」一眨眼又是一個十年，這是年輕時從未有的體會「小時候總覺得時間過得很慢，只想快點長大；更無法理解跟時間競賽的道理 」等到年紀漸長，才明白時間是無情的，不會因為好或不好而停止，就如歌詞寫的「時間它殘忍起來，毫無道理可言。」面對時光飛逝，學友感慨地說：「當時間過得愈快，你的時間就愈少，這是大家都要面對的事實，無限的時間、有限的生命。」

學友分享了一個故事，原來《又十年》本來名為「黃金十年」，連監製歐丁玉都讚好，但學友還是堅持用「又十年」作歌名，他解釋：「又十年是一句很簡單又常會說出口的話，但對我來說『又十年』是又過了一個十年，是一種對時間快速流逝的感覺。」

學友感觸說：「在過去這二、三十年，每個十年都過得很快，但沒有哪個十年是更重要。」珍惜當下，努力去做自己想做的事，並學著釋懷地看待這件事，即如歌詞最後一句「還能有多少個十年」。

自張學友親口透露籌備演唱會消息一出，立刻讓全球樂迷討論，但學友笑說：「不要以為我做過很多次演唱會，就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」

（即時娛樂）