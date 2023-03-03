戴祖儀拒愛「弟弟」 喜歡成熟型男士：最盡可以大我15年 (19:21)

戴祖儀、李芷晴、曾比特今天（3日）到尖沙嘴，出席無綫籌款節目《博愛歡樂傳萬家》記者會。戴祖儀表示本月22號是她的28歲生日，當天也要工作中度過，她預告生日後會推出親自作曲的新歌，她說：「相隔1年再出新歌，希望大家知道我是唱作歌手身分，予人有點才女感覺。」

她表示有很多異性相約慶祝生日，自詡芳齡28樣貌不差且風趣幽默。問可會應約？她說：「溝通下先，我係多啲嘢講，想搵一個唔怕煩又文靜啲平衡，我鍾意成熟啲，最盡可以大過我15年，鍾意被照顧感覺，比較少鍾意弟弟。」

李芷晴表示早前為節目到學校拍攝探訪片段，卻被認錯是趙希洛，之後知道她是誰後，就不停找她影合照，她發覺現在的中學生十分熱情。戴祖儀笑問有沒有學生說想她當體育老師？李芷晴笑道：「沒有！主要都是讚我靚，之後旅遊節目播出後就不知了！」

曾比特將為環球《想張國榮致敬音樂會》演出，他表示在節目中，同樣會獻唱張國榮《有誰共鳴》。對於亦被DJ梁文禮點名批評「集體強姦張國榮作品」，他說：「我覺得每個人都有表達自由，最緊要是我們做好自己。未成為歌手前，我都經常演繹哥哥（張國榮）的作品，覺得每個歌手除了演繹自己的作品，一定會演繹其他歌手的作品，當然喜歡不喜歡是屬於每個人的自由。」

（即時娛樂）