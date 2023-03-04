中年好聲音｜譚詠麟《霧之戀》歌詞讀音引發爭議 (13:38)

無綫《中年好聲音》明晚（5日）播出的第14集將繼續進行第五部曲次回合比賽，餘下的7位選手分別獻唱《一生中最愛》、《講不出再見》、《最愛的你》、《半夢半醒之間》、《誰可改變》、《霧之戀》及《暴風女神Lorelei》，爭取晉級12強資格。

嘉賓評審譚詠麟（阿倫）在節目中道出金曲背後的故事，他指《霧之戀》很難唱︰「呢隻歌前段部分係要講出嚟，點樣吸引到人，又有味道兼觀眾唔覺得悶，係要有一個技巧。」語畢，阿倫即場示範。當唱到「或睡或現閃爍（音『瀝』）不停」時，他望着周國豐說：「你應該有嘢講嘅！」周國豐笑言：「應該係閃爍（音『削）』嘅，但嗰個年代係好多人讀閃爍（音『瀝』），所以情有可原。」校長聞言解釋，指兩個讀音有分別，一個是指「鬼祟」，另一個是指「閃吓閃吓」。

梁浩銓獻唱《暴風女神Lorelei》時引爆全場氣氛，被車婉婉讚「有火」。張佳添亦說︰「呢個舞台今晚係屬於你，你有20幾歲嘅活力！」阿倫表示︰「佢個眼神好有火！」梁浩銓趁機會對在場的媽媽說︰「我媽媽係好鍾意譚詠麟前輩，所以我一定要唱好呢首歌。」顏志恒獻唱《講不出再見》，他演唱時加入了一些特別元素，阿倫與肥媽同時互望大叫「佢玩嘢呀」。伍仲衡說︰「聽到有故仔，唔係淨係唱K，你唱《一首歌一個故事》仲好聽。」阿倫聞言叫顏志恒唱兩句，顏志恒即背對鏡頭重演100強表演時的畫面。阿倫讚︰「佢好掂喎，把聲好靚，低音好靚。」

（即時娛樂）