方力申認愛邪教受害者Maple 爭取陪女友飛韓國出庭 (17:13)

43歲方力申（小方）與鄧麗欣分手多年，近日終於展開新戀情，傳與貌似馮盈盈的藝術家葉萱（Maple Yip）拍拖。小方今日出席活動時大方認愛，透露戀情雖是剛開始，但已見了雙方家長，自己亦已過了對方爸爸那一關，目前處於彼此非常信任對方及舒服的關係。他讚女友為人坦誠、生活貼地，最愛去茶餐廳開餐，到酒店食飯反而覺得有壓力。

小方說︰「我同佢表白完，佢ok咗，我一個禮拜內就帶佢見我爹哋媽咪先。初時佢都覺得使唔使咁快，有啲驚，但係我做人係好認真，當我覺得佢係一個好女仔時，就好想我屋企人見佢。因為我係一個藝人，佢爹哋媽咪最初同個女講『佢貪你乜嘢？佢外面見咁多靚人，點會揀你﹗可能佢都係呃你嘅，睇定啲先啦』。我問︰『我帶你見埋我爹哋媽咪，你都唔信我係認真？』可能我哋藝人畀人感覺太多新聞。我仲記得第一次見佢爸爸嘅時候，佢爸爸話︰『我平時個人好玩得，但係你唔好介意我今日會好認真咁同你傾偈，我都好明白作為一個藝人，真實同工作時候嘅性格可以唔一樣，我睇晒你好多嘅新聞。我問我個女佢開始同你約會，我問佢約會嘅定義係乜嘢，佢答唔出，我想問吓你嘅定義係乜嘢。（過咗女友爸爸嗰關未？）過咗啦，依家處於大家好信任好舒服嘅關係。」

有指Maple曾在韓國信奉邪教、曾被「教主」性侵兼早前接受紀錄片訪問公開事件的真相，小方直認女友就是其中一個受害者，表示第一天認識Maple時已從對方口中得知其經歷。他說︰「我覺得呢個女仔好特別、好坦白、好坦誠。我係由一個朋友嘅關心、想要了解佢更多開始。一直相處，我發覺佢講嘅經歷同埋佢嘅言行係一致，令我對佢百分之百信任。」談到Maple的過去被公開，小方指她當然有壓力︰「佢個訪問噚日上咗，我睇咗，如果冇睇過嘅都應該要去睇吓。就算我知道發生咩事，佢都同我講過佢發生咩事，但我睇嘅時候係好心寒。我嘅感覺係，可能會覺得佢好天真好幼稚，但係其實佢可能比起我哋好多人更加堅強勇敢。由我第一日認識佢，佢同我講佢嘅經歷，我就已經欣賞佢嘅坦白同勇敢。佢都明白同知道，佢係第一個行出嚟發聲嘅人，訪問入邊得兩個女仔有公開樣貌，但唔代表佢可以完全面對呢一種壓力。我哋拍拖嘅時候，佢都知道如果唔係因為同藝人拍拖，可能冇乜人會留意呢件事。佢同我一齊之後，可能會更多人留意。佢曾經同我講過『不如我哋當發咗一場夢就算』，因為佢知道個訪問幾時上，但係我同佢講『你做到咩？你做唔到㗎，你咁鍾意我。調番轉，我都做唔到啦，因為我好鍾意你』。」

小方說他和女友因為彼此信任而衝破心理關口︰「我鼓勵佢，佢當日行出嚟就係唔想有下一個受害者，呢個就係佢嘅初心。就算有幾多人知道都好，呢個都係佢嘅初心，咁唔係更加好咩？公開咗之後，可能會對我哋嘅關係有啲壓力，大家會睇住我哋將來點樣相處、行得幾遠，但係感情係冇辦法預計嘅。雖然我哋一齊好快就畀人知道，我哋依家嘅關係係好緊密，佢屋企人好支持佢，我嘅屋企人都好支持佢，亦都好支持我。我屋企人唔係因為我而支持佢，係真心覺得佢好勇敢，所以真心支持佢，呢兩個家庭咁支持已經夠﹗ （會唔會閃婚？）唔好畀咁大壓力我，啱啱開始。（驚唔驚佢更多黑歷史被揭？）我唔認為係黑歷史，佢根本冇做錯嘢，唔應該咁講。呢個唔係一個污點，係佢嘅經歷，令到佢將來會更加好﹗（你爹哋媽咪係咪完全清楚同支持你？）我有問佢哋，我爸爸話『你哋兩個幾時結婚生仔』，我覺得呢句說話又幽默又好勁。」

他坦言Maple仍未完全走出陰霾，有創傷後遺症，要定時看醫生。小方說︰「平時嘅佢冇問題，大家唔使擔心佢，佢亦唔需要食藥去抑壓情緒。只不過你問我事件有冇影響到佢內心深處，係有嘅，因為成件事仲未完，佢遲啲仲要返韓國出庭，到時要再一次記起當時嘅經歷，係好痛苦。（會唔會陪佢去？）當然希望可以，未公開戀情時已經想，諗緊點樣暗地裏做呢件事。依家我當然會爭取，但係幾時，我哋都未知。（喺火坑度救番一個女仔出嚟？）唔可以咁講，呢個係緣分，佢依家好信任我。」

（即時娛樂）