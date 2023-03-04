隱形戰隊｜劉穎鏇為角色操練3個月 林子善獲監製力捧 (18:12)

馬國明、陳山聰、陳展鵬、江美儀、唐詩詠、劉佩玥、劉穎鏇、林子善等主演的無綫新劇《隱形戰隊》下周一（6日）晚首播，以警隊中的反恐特勤隊（CTRU）及隱形任務戰略部隊（POTT）如何攜手協力偵破多宗大型案件為故事骨幹。

劉穎鏇在劇中飾演CTRU成員「邢風」，為角色花了3個月操練，她感激林子善代安排健身中心及教練︰「嗰時每星期操5日，每次個半鐘左右，鍛練手臂、背、腿同臀部等唔同部位，再花半個至一個鐘跑跑步機。我臀部唔多肉，要練出蜜桃臀要花特別多時間。就算冇時間健身，我都會盡量跑步。我喺劇入面係CTRU唯一女仔，身形唔可以輸蝕，所以狂食雞胸同飲蛋白、多菜少飯，維持咗好耐。我要成功增加肌肉量，至可以應付拍攝，因為我著嘅裝備同其他男仔一樣，有頭盔、腰帶再加埋支槍，成套嘢真係好重，依家冇乜點操未必拎到。」談到她在劇中不時以小背心上陣，劉穎鏇說︰「係監製主意，主要係想展示我努力操練嘅成果，露吓當時嘅手臂同膊頭，去配合角色硬朗性格。」

劉佩玥飾演為求破案勇於走偏鋒的POTT成員Shadow，出場一幕以超貼身戰鬥服上陣，露出溫柔而神秘的笑容，加上開槍快狠準，面對壞人時絕不手軟，有「糖衣女硬漢」稱號。林子善飾演唐詩詠哥哥喬帶囡，為人重情重義、任勞任怨、聰明機智，亦懂得為別人設想，但因為一粒子彈而失去了一條腿。他除了要承受永久殘缺的身心之痛外，也在職場上受到欺凌。林子善透露在劇中有不少喊戲︰「有時一返到公司啲戲就要喊，跟住第2場笑，第3場普通，第4場又喊。嗰段時間，體力同情緒好辛苦。我喺劇入面有好多對白，要背好多嘢，係我咁多年最吃力嘅一套劇，一個禮拜總有4、5場喊戲，好在係唔使打。呢套係我繼《怒火街頭》之後角色發揮最大嘅，Jazz（監製）成日講笑話︰『我係寫畀你捧紅你㗎，我搵幾大視帝視后捧你呀』，我好感恩佢畀咁嘅機會我，真係好難得。」

（即時娛樂）