男友葉韋彤被頒令破產經歷低潮 JW︰陪伴他已經是最好 (20:05)

王灝兒（JW）接受商台《星光背後》訪問，透露拍拖經驗不算多，5隻手指數得完，現任男友葉韋彤（Tarzan）最先吸引她的是性格。她說︰「他會很多事，可以教我很多！我們喜歡的東西很相近，都鍾意hip hop音樂，又鍾意食嘢，又有很多共同朋友及興趣，所以令到我們一起行落去。」

由於男友背景，JW由公開戀情至今一直被指拜金，她直言不公平︰「跟有錢人拍拖，不等於釣金龜！對女仔來說，幾不公平！我拍拖不會想太多，但公開後有不少這些字眼是不公平！大學畢業以來，我一直勤力工作，沒問過任何人要錢，亦沒問過家人要錢，從來靠自己！外間忘記了我的努力，例如我跟誰一起，過去幾年不用工作，現在就需要出來工作，這完全是錯。我一直有工作，還在疫情下拍劇，真的很不公平。現在我不上網看留言，他們根本不了解我，亦認為不需要跟所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人看見！」

男友被頒令破產，經歷人生低潮，JW不離不棄。她被問到新歌《陪你》是否代表其心聲時說︰「怎樣都要有愛的支持，陪伴他已經是最好！有時不需要講太多，還有我希望保護到他，不太希望因為我是公眾人物，而令到他或其家人常見報，所以盡量少說話，盡量保護他。」至於男友聽其新歌後的反應，JW表示︰「他是我所有歌的第一個聽眾。他很喜歡，覺得Sweet﹗（男友是Mr. Right？）是，因為跟一個人在一起，就是朝這方向行落去。」

（即時娛樂）