MIRROR成員李駿傑(Jeremy)去年先後推出《半》、《九》及《阿波羅》3首個人單曲,成績不錯,更在年尾樂壇頒獎禮上奪得新人獎佳績。Jeremy昨天(4日)在社交平台宣布明天(6日)推出今年第一首派台作品《CLOSER》。《CLOSER》由梁瑞峰作曲、雷暐樂填詞,王雙駿編曲和監製。歌曲將於明天中午12時於商台《叱咤樂壇》首播,下午1時在各大音樂平台上架,MV同日晚上8時於MIRROR YouTube頻道首播。Jeremy留言︰「🌂Can I get a little closer to you🎩?(我能離你近一點嗎?)」

