呂方入行40年 撤口罩令後首位歌手紅館開騷 開心到流鼻涕 (14:31)

呂方昨晚於紅館舉行首場《Classic 40演唱會》，以金曲《聽不到的說話》、《只因我太痴》及《你令我快樂過》揭開序幕。他感謝香港、內地及星馬觀眾入場支持︰「多謝你們冒生命危險來看演唱會，因為現在不用戴口罩。紅館第一個不用戴口罩的演唱會，我開心到流鼻涕﹗」呂方這晚除了自己的經典歌曲，亦唱出關正傑的《雪中情》、《漁舟唱晚》及《萬水千山縱橫》。他演唱之前自嘲︰「我生得矮，要走近台邊跟觀眾說話，否則大家看不見我﹗我又木訥、唱歌時不會郁、沒台風，這樣就唱了40年。其實我是學師祖，他不動但唱得很好。」

呂方請來黃凱芹、杜德偉和譚嘉儀擔任演出嘉賓，演唱會音樂總監倫永亮亦開腔與呂方合唱《沙沙的雨》。黃凱芹與呂方合唱《情深緣淺》後問︰「你為何比幾日前綵排時瘦了那麼多？」呂方笑答︰「我不覺得自己瘦﹗我從來不解開鈕扣，一解開全是脂肪。」黃凱芹接着說︰「觀看你的片段，你很喜歡煮食，抵你﹗」呂方同意道︰「抵我肥﹗不打緊，已一把年紀﹗」杜德偉獨唱兩首歌，未有跟呂方合唱。他說︰「我們是好朋友，熟絡到不說客氣話。他傳短訊邀請我做嘉賓，我很開心，正當考慮合唱什麼歌時，他直接跟我說了5個字『兩首，不合唱』，就像去剪髮時很趕時間，就對髮型師說『齋剪唔洗頭』一樣。很開心再見到很多音樂人，其中一位說我高了，可能是站在呂方身邊的關係吧﹗」呂方聞言說︰「雖然我沒高度，但我有風度。」

呂方的太太伍惠寶及女兒Emma均有捧場。呂方獻唱《養你一世》時，舞台熒幕播出多張他與女兒的照片。

（即時娛樂）