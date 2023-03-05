方力申公開戀情後和女友感情更鞏固 考慮約對方旅行散心 (16:19)

方力申（小方）今早出席《揹水一戰2023》慈善跑活動時，說近年集中游水沒練跑，到場後遇見朋友才臨時決定參賽當聯誼，順道為新戀情鍛練毅力。他表示大會曾提議攜女友葉萱（Maple）到場，惟他認為女友是圈外人，加上最近發生太多事，因此婉拒了要求。小方表示公開戀情後即惹來狗仔隊追訪︰「很久未做過追訪對象。想迫我日日放閃？我說過要低調，沒理由自己開直播。（情侶檔工作？）未想到，但幾吸引，出多少錢先？（傳你是『億萬筍盤』。）我沒有錢的，不要信﹗」

小方考慮趁女友就性侵案飛韓國出庭前，約她出埠旅行散心。他說︰「希望3、4月夾到時間旅行，因為我5月後的工作比較忙。」小方表示公開戀情後，女友感動開心，他亦鬆口氣。小方說︰「我看過她在記錄片中的訪問，知道自己要出活動見傳媒，特意寫了段講辭。上次接受訪問對我有很大衝擊，之後有跟女友見面傾偈，感覺我們感情鞏固了。女友有看我的訪問，我叫她不要看網民留言，留言永遠令人不好受，我們一齊不看，就不會不開心。」

曾共事的前唱片公司宣傳人員涉協助疑犯潛逃被捕，被暫控一項協助罪犯罪，明天（6日）在九龍城裁判法院提堂。小方對此感到愕然，稱入行後已和對方一起工作，惟已多年沒見面。他說︰「知道他已轉行，我們只維持在社交媒體上的聯絡。」

（即時娛樂）