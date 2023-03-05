COLLAR性感現身音樂節 Marf首演繹個人新歌 So Ching獨唱獲觀眾歡呼鼓勵 (16:57)

女團COLLAR與樂隊RubberBand（RB）昨晚合作，於Clockenflap音樂節演出，合唱歌曲《The Bright Side》及《終於好天氣》。RB唱出《戀人日常（的直線抽擊）》及《逆流之歌》後，主音6號（繆浩昌）高呼：「大家最期待的畫面即將出現，我們可以和COLLAR那麼有熱誠的女子組合分享舞台﹗」

COLLAR跳唱《Call My Name!》及《OFF/ON》兩曲，成員So Ching（蘇芷晴）每次獨唱時均獲觀眾歡呼聲鼓勵。隊長Gao（沈貞巧）說COLLAR首次參加音樂節兼戶外演出，非常開心，兩位隊友Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）因此會分別公開演繹她們的個人單曲，給觀眾帶來驚喜。

Marf說︰「我花了很多時間和心血去準備這首Solo歌（《*~Silencio…Shh》），因為跳唱完 《Call My Name!》及《OFF/ON》後再跳唱自己首新歌，擔心自己的聲線及不夠氣。」

Winka獻唱情歌《一手造成》，稱事前為了這次Solo演出保養聲線。她說︰「心理上不可以太緊張，緊張會對件事不好，但又不可以太興奮。我容易聲沙，所以會透過針灸、食中藥保養聲線，以最佳狀態上台。」

（即時娛樂）