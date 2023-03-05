五堅情開騷跳唱郭富城《對你愛不完》 Edan花籃祝賀語寫錯「爆炸舞台」 (18:41)

台灣男團五堅情昨晚在九展Star Hall舉行首場《Moon Landing月面著陸香港演唱會》。成員邱鋒澤與MIRROR呂爵安（Edan）因跨地合作歌曲而成為好友，Edan昨晚雖未有到場，但就送上花籃道賀。Edan的花籃寫有「Good Show﹗炸爆舞台﹗鋒澤是我的謝謝」字句，但原來他送來的花籃最初將「炸爆舞台」寫錯成「爆炸舞台」，Edan及後發現才改正過來。

五堅情成員賴晏駒、黃偉晉、邱鋒澤、陳零九和婁峻碩，除了合唱團歌及輪流Solo表演外，又演繹了劉德華《冰雨》、郭富城《對你愛不完》、張學友《吻別》及黎明《看上他》，部分成員更模仿當年四大天王的跳舞動作和唱腔。演唱會上，他們以廣東話打招呼及報上名字，由於發音不準令觀眾大笑。眾人又擺出可愛、性感、靚仔的甫士和表情，邱鋒澤扮鬼臉時被指不合格，要再扮一次。

陳零九早前宣布與拍拖近10年的女友分手，剛失戀的他臉容憔悴，但獨唱時仍非常投入。賴晏駒以一身妖味打扮在台上跳唱，向來予人開心果形象的他突然感性地說：「由出道至今天，也沒想過能踏上這個舞台，看到台下都是人，很感動。」他獻唱《Perfect Clown》時一度抹去淚水。黃偉晉、婁峻碩應粉絲要求脫去外套騷出麒麟臂。

口罩令解除，五堅情稱開心能清楚看到台下歌迷的臉。唱完《零距離》和《擁抱》後，賴晏駒稱很想跟隊友擁抱，並指陳零九眼泛淚光，惟陳零九否認。邱鋒澤稱組合下次再來港，希望能舉行紅館演唱會。安歌時，五堅情向歌迷說「我愛你」、「好掛住你」、「聽晚見」，又將簽了名及抹過身上汗水的毛巾拋落台送給粉絲。

（即時娛樂）