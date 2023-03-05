解風東京｜杜如風貼地遊介紹平靚正美食 包毛巾出浴怕阿媽望見眼火爆 (19:57)

杜如風（Helen）主持的全新旅遊節目《解風東京》將於明晚（6日）起於J2台首播，她將在首集Cosplay成修路工人，之後再上演著衫版香艷出浴記。Helen將介紹位於池袋、去年才開幕的新酒店。為了展示豪華套房有幾大，她「金絲雀」上身，在牀上碌了兩個半圈，但碌到牀邊時竟要幕後人員幫忙拖拉，十分搞笑﹗Helen之後介紹乾濕兩蒸桑拿房、可容納4人的露天風呂。她竟以特別方式披浴巾扮香艷，笑言︰「係咪好Sexy呢？我呢生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」為求節目效果，Helen狂擺性感姿勢，笑言「阿媽見到咁豪放會眼火爆」。

Helen介紹的六本木專食海膽主題餐廳CP值極高，6道菜式連甜品都以海膽入饌，加起來只需5280日圓（約320港元）。海膽套餐太滋味，Helen不顧儀態食到天一半、地一半。她說︰「每次食到海膽，我都好感謝我阿媽同阿爸生咗我出嚟，可以有機會令我食到啲咁好食嘅嘢！」

Helen還到了池袋一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，只需付550日圓（38港元）即可於一小時內盡情暢飲。微醉的她說很多人誤以為她酒量好，其實她是「有酒飲不得」。至於朝聖行程，Helen來到澀谷樓高47層的Shibuya Sky，再度曝露其畏高弱點。Helen搞笑說：「吹到個頭就嚟甩，總之擺埋喺Locker唔攞上嚟。」

（即時娛樂）