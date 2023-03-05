張繼聰爆影帝梁朝偉面對導演如小學生 恭喜方力申蜜運 (21:29)

張繼聰與幾位導演彭秀慧、陳詠燊、黃浩然、何爵天及編劇麥天樞，今日回母校演藝學院出席開放日電影分享會。張繼聰談到導演與演員的相處問題時，表示拍電影《風再起時》時，他除了每日能站在梁朝偉旁邊感到開心外，對方的工作態度亦令他有啟發。他指梁朝偉在片場無論導演說什麼，都似小學生一樣說「知道」、「嗯」。就算有點猶豫，也只說：「好，我陣間試一下。」然後就坐著。他當時覺得梁朝偉原來是最謙虛的一個，真正的高手就是幫導演解決問題，而不是製造問題。

張繼聰接受訪問時有感母校對他很重要，在學校所學到的知識，至今仍能在演藝工作上學以致用。將來會否讓兒子入娛樂圈？他認為視乎兒子是否喜歡，做這行真的很辛苦，要好喜歡才好入行，否則不適合。他說女兒在唱歌跳方面興趣較大，兒子則在藝術及運動有天分，先讓他們摸索一下，希望將來做到每日返工都感到興奮的工作。

談到好友方力申（小方）承認與韓國邪教性侵受害者葉萱（Maple）拍拖，張繼聰恭喜對方，讚兩人勇敢：「Maple很勇敢、很堅強，我覺得上天讓他們相遇一定是最好的安排，小方亦是一個很溫柔成熟的好男人，他一定可以好好去照顧Maple。知道壓力一定很大，是我們想像不到，但作為好兄弟一定會支持，希望件事快點過去。」他表示小方有說想快點介紹女友給他們認識。

（即時娛樂）