廖子妤收驚喜蛋糕 想挑戰唱歌 盼余香凝奪金像獎女配角 (12:36)

吳嘉禧﹑陳穎欣﹑余香凝和廖子妤在過去1年各有不錯發展。（大會提供）

古天樂旗下公司天下一將士與Jam Cast，日前舉行春茗，旗下藝人余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、吳嘉禧、麥子樂、徐頴堃、余潔滢、李月兒、林嘉宏、劉志偉、林宜臻等出席，場面熱鬧。

晚宴上，工作人員特別為Jennifer、Fish送上驚喜蛋糕及乳豬，慶祝Jennifer入圍角逐金像獎女配角之餘，同時預祝3月壽星女Fish生日快樂，Fish許願時，表示最希望Jennifer能在金像獎中得獎，姊妹情深。

過去1年，對於Jennifer與Fish都是豐收的一年，各自有亮麗成績，有3套電影上映的Jennifer，入圍角逐金馬及金像獎，而Fish去年勇奪金像獎最佳女配角，她主演的電影《梅艷芳》及《毒舌大狀》亦叫好叫座，難怪Fish笑言是人生顛峰期，感覺過去一年似行運，然而2人各自忙碌，見面時間相對減少，但無礙姊妹情，Jennifer表示：「今年我哋係少咗傾偈，所以一約食飯，我哋由中午開始，一直傾到夜晚8﹑9點。」Fish就指由對方18歲認識至今，見證不同階段，感覺有趣，她笑言更希望見證大家一起老花。

談到今年計劃，Fish表示工作排到8月，剛完成舞台劇的她，期望可多再接舞台劇，Fish說：「雖然排舞台劇好攰，但學到好多嘢，喺能力、情緒各方面，都好似急速成長；而我今年希望打破之前話唔唱歌嘅說法，接觸唱歌，睇下公司畀唔畀。」

Jennifer提到角逐金像獎女配角獎項的信心時稱：「做人要有信心，不過我都有睇其他入圍演員嘅演出，個個都好好，我特別喜歡王菀之，無論邊個得獎，都實至名歸，今年我會帶埋先生行紅地氈，佢好緊張。」

Yanny與吳嘉禧對公司再舉辦春茗感興奮，連平時不太喝酒的吳嘉禧，亦飲酒同樂，受訪期間被Yanny踢爆微醉，2人表示見到公司人才濟濟，十分開心，亦感謝公司對她們的栽培。

（即時娛樂）