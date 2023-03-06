容祖兒黃偉文21個月冇見 倫敦重聚 Wyman阿Sa撐枱腳 食足7粒鐘 (14:11)

身在倫敦的黃偉文（Wyman）近日不停跟老朋友敘舊，Wyman跟容祖兒原來已有「破紀錄」的21個月沒見面，Wyman在Ig貼了和祖兒面貼面合照：「朋友係，喺巴黎做完嘢，突然發現多咗兩日假期，即刻坐火車嚟倫敦探我。 #三月會有好多朋友嚟倫敦 #幫手數吓總共有幾多個。」祖兒則引用由Wyman填詞的《東京人壽》分享重逢感受：「趁一切都正好，撮合無盡的偶然來盡興。」

2人只有一天半的時間相聚：「我們吃了四餐，行街行到最後一分鐘，揀了超級多靚衫。（有佢喺度嘅行街係零舍不同，有番以前行Joyce嘅感覺，充滿驚喜!）update一番，聚舊就是這樣，自自然然，沒有特別要吃什麼米芝連餐廳，因為食物根本不是主菜，珍惜這些寶貴的相聚，希望下次見面不用等太耐。」

除了祖兒外，Wyman還跟蔡卓妍（阿Sa）在倫敦相聚，雖然2人相識20多年，卻是首次2人單獨約出去食飯，Wyman搞笑寫道：「佢（阿Sa）send message 俾我約食飯嗰陣，第一吓我以為係騙案。因為幫佢寫歌寫咗廿幾年，呢次係第一次，係，真係第一次，單獨約出嚟食飯。仲要係喺香港咁近唔約，喺倫敦先約，不過呢餐飯一食食咗七粒鐘......忍唔住諗，如果佢19歲嗰年就約我食呢餐飯，長度好可能只有45分鐘。大概今生有些事，是提早都不可以。」

（即時娛樂）