泰國BL劇兩男神來港開見面會 曬廣東話讚粉絲「世一」 (15:32)

人氣校園青春泰劇《Bad Buddy Series》以近年大熱的BL作為主題，兩位主角Ohm Pawat（陳炳林）和Nanon Korapat（黃樂榮），在劇中飾演的CP甜度爆燈，劇集於亞洲播放後俘虜一眾「腐女」粉絲。昨日（3月5日）Ohm與Nanon以「CP檔」在九展舉辦見面會，與粉絲近距離接觸！

今次見面會，Ohm與Nanon甫現身就大展歌喉，率先演唱歌曲《Same Page》出場，為在場劇迷帶來驚喜。問到對於香港印象，原來2人曾到港遊玩，Ohm在小時候曾與家人到訪主題樂園而留下美好印象。

其後在主持人帶領下，Ohm與Nanon誠意十足，向香港粉絲展示苦練的廣東話，Nanon對觀眾說「世一」，令粉絲神魂顛倒，不斷尖叫。之後主持問觀眾想2人說什麼廣東話時，觀眾高呼：「我愛你！」Ohm與Nanon兩人亦順從民意，向觀眾喊出「我愛你！」甜度爆表。不過知道這不足以滿足現場觀眾，主辦方安排數幕劇中經典場景，配上廣東話字幕，邀請Ohm及Nanon親自配音，為粉絲帶來滿滿的回憶。

為配合劇情，今次見面會用上「校園」為主題，邀請粉絲成為Ohm及Nanon的同學，一同「上堂」考驗兩人英語、藝術、數學能力！兩位大男孩為求勝利，各出奇謀展現爭勝心，於特設的「波波池」中，爭相找尋遊戲道具，為粉絲上演一場「血拼」。最終在三回合過後，由Ohm勝出，問到Nanon有何感受時，他則搞笑回應一句"Funny"﹗

於連場遊戲後，Ohm與Nanon以歌聲為觀眾帶來喘息空間。先由Ohm演唱《UNLOVABLE》，Nanon更是全球首次現場唱出《JUST FRIEND？》，令粉絲瘋狂。兩人獻Sing後，眾同學繼續上課，今次為Ohm與Nanon安排「體育課」，挑戰二人體能。兩人繼續於遊戲之中搞怪，但Nanon在足球環節時，拆爛龍門令Ohm嘗敗績。勝出的Nanon得到將道具放於Ohm身上的機會，Nanon從後為Ohm親自戴煲呔，親密舉動令現場布滿粉紅氣泡。

Ohm及Nanon難得來港，眾粉絲不願讓他們離開，於是便罰他們「留堂」。今次「罰留堂」更收集香港粉絲對他們的不同問題，藏於香港美食九宮格中，讓他們一一解答。到遊戲最後，主持人邀請兩人與觀眾大合照時，播出香港粉絲為偶像準備的禮物，熒幕播出粉絲為2人特地準備的影片，展示香港支持者的熱情，影片最後更全場大合唱贈予兩人，場面感動。

看完影片後，2人亦藉此機會向觀眾表達謝意。Ohm感謝觀眾於3月初為他帶來深刻晚上，更向觀眾送上"I Love You"；Nanon感謝粉絲一路以來支持，並於唱出劇歌《OUR SONG》前，誠邀觀眾合唱。2人還準備普通話版本，為粉絲帶來驚喜。今次香港見面會，亦隨2人歌聲來到結尾，在Ohm與Nanon向觀眾揮手道別下結束。

（即時娛樂）