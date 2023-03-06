中年好聲音｜12強誕生 李佳實力獲阿倫認可 魏嘉信爆喊感謝太太 (15:49)

無綫節目《中年好聲音》昨（5日）晚播出的第14集，是第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，一輪激戰過後，12強名單正式出爐，分別是周吉佩、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、吳大強、梁浩銓、顏志恒、涂家堯、林鉫徫、丁文俊及李佳。本回合奪得91分的支嚳儀獲頒MVP，至於魏嘉信、何博文及鮑聖光則被淘汰。

昨晚表現最亮眼的，是獻唱《半夢半醒之間》的李佳。譚詠麟（阿倫）指廣東話版《半夢半醒》好多人聽過，但普通話版《半夢半醒之間》則別有韻味，阿倫即場高歌數句普通話版，擅長唱普通話歌的李佳以Bling Bling戰衣上陣，駕馭整個舞台，最終獲89分，成為昨晚一集最高分，阿倫大讚：「你係一個唱將，一個好唱得嘅人！」張佳添則說：「你𠵱家係從容不迫，但係振振有力。」伍仲衡則說：「你係進步得最快，你最初好多技巧，但𠵱家聽到味道。」

至於最感人洋蔥位，是本集被淘汰的魏嘉信。獲太太到場支持的魏嘉信，在台上發表感言時，不禁淚崩說：「老婆，一路都唔想你嚟睇我比賽，係因為唔想你睇到我輸，反而今日好開心，因為有你喺度，冇晉級到都唔緊要，你一直喺度支持我，解開咗我嘅心鎖。」魏嘉信再向太太發表愛的宣言：「成個比賽係我同你一齊參加，如果冇你喺背後幫手同支持，冇可能走到呢一步，真係要好多謝我太太，我係好愛好愛好愛你。」

《中年好聲音》12強選手日前拍攝《不再猶豫》MV，3分鐘足本版本今（6日）晚8點半翡翠台首播，「See Saw 先」社交平台亦同步播放。今次MV造型吸睛，12強選手化身Rock仔Rock女，造型以紅、白、黑為主色Tone，再加上皮褸、鍋釘等元素，型爆十足兼Rock味勁濃。

（即時娛樂）