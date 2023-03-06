健康必殺食｜江嘉敏跟靚仔廚師勁投契 林鈺洧闖雞場嚇到揸爆蛋 (16:22)

江嘉敏跟Oreo狀甚投契，Oreo被指跟吳卓羲撞樣（左圖）；林鈺洧大騷拋鑊功架，雖然姐手姐腳，但最終成功過關。（大會提供）

一連9集的無綫資訊節目《健康必殺食》，將於今（6日）晚起、逢周一至三晚10點半翡翠台播映。節目由陸浩明（6號）、鄭衍峰（Leonard）擔任主持，馮盈盈、江嘉敏、何依婷、邵初、梁凱晴、林秀怡、林鈺洧、陳詩欣、林凱恩等擔任嘉賓主持，每集按照不同主題，推介健康美食，從食材出發，教大家掌握健康飲食秘訣。節目邀來星級大廚陳國強、陳曉樺（Hilda）、湛錦鈿（Oreo），輪流利用主題食材炮製「必殺」美食。

第一集主題是「男士食物」，嘉賓主持是馮盈盈、何依婷（Regina）、林凱恩以及黃婧靈（波波）。6號、Leonard、馮盈盈及何依婷首站去到流浮山，探討被譽為「男士恩物」的蠔，6號、Leonard孖住出海採蠔大展雄風，兩位女士則跟靚仔廚師Oreo，炮製柚子蜜餞金蠔配千層薄脆。

煮食期間4位主持瘋狂食字搞爛Gag，當Oreo指要煨金蠔時，4位主持即合拍對住金蠔係咁嗌「喂」，之後眾人將煎金蠔重任推給Regina，6號笑言她是「Re煎na」。

第二集主題是「超級食物」，嘉賓主持是邵初、江嘉敏和梁凱晴。6號聯同3位靚女去到農莊玩遊戲，落田尋覓「超級食物」，江嘉敏則和靚仔廚師Oreo相當投契，6號指自稱單身的Oreo貌似吳卓羲，Oreo坦言：「都有人話過我似。」嘉敏聞言說：「我細個都好鍾意吳卓羲。」Oreo更即席唱了幾句吳卓羲的《別怪她》。

第三集主題是「卵類食物」，嘉賓主持是林秀怡、陳詩欣和林鈺洧。Leonard帶林鈺洧、林秀怡去到雞場，尋找罕有的「雙黃蛋」，萬雞當前，兩位靚女被嚇到尖叫連連，林鈺洧期間不慎揸爆蛋，場面搞笑。3人跟陳國強師傅學煮蛋料理，林鈺洧大騷拋鑊功架，雖然姐手姐腳，但最終成功過關。

（即時娛樂）