陳家樂讚未婚妻好叻「一個頂十個」 Shiga稱籌備婚禮唔簡單 (16:36)

陳家樂和連詩雅（Shiga）將於4月24日結婚，2人今天（6日）發布婚照，一對準新人各自在社交網貼相，並分享快將結婚的喜悅，陳家樂寫道：「呢幾個月差唔多日日比人問幾時擺酒，問到我鬼咁尷尬，因為我同未婚妻都希望可以準備好晒，影晒婚紗相，有張靚靚邀請卡，先正式公佈，但偏偏呢幾個月又好忙，想放一日假都好難，成個婚禮嘅準備過程，基本上都冇辦法落手落腳去處理，好在未來陳太真係好叻，一個頂十個，好似打多份工咁，將所有事攬晒上身做，大如酒席﹑過大禮，細如老爺奶奶著咩衫都搞得掂，唯獨婚紗相真係要等我先影到，所以公佈嘅日子一拖再拖。

好開心今日終於可以同大家正式宣布﹗2023年4月24日係我哋嘅大日子！好朋友們！炸彈陸續送到！#未來陳太真係好叻 #係朋友要請定假」。

Shiga則寫道：「知道一直以來大家都好關心我哋嘅大日子，原來要籌備一個婚禮，真係一啲都唔簡單，所以想將事情安排得好一點，才公布日子，終於等到陳生，完成手頭上嘅工作，可以拍婚照，然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息。

好開心，今日終於可以同大家正式宣佈呢個喜悅，2023年4月24就係我哋Big Day啦﹗期待嗰日見到我哋親朋戚友朋友們，見證我哋重要既時刻，到時見！ #要找到個喜歡陪我數星星睇動漫嘅人唔容易但係我找到啦 #陳生辛苦啦」﹗

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（即時娛樂）