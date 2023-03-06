燈火闌珊｜郭爾君演張艾嘉年輕版 重溫張姐訪問模仿口音 (19:03)

由張艾嘉（張姐）﹑任達華﹑周漢寧等主演的《燈火闌珊》，有不少後起之秀參與，其中網絡紅人郭爾君（Alma），在片中飾演張艾嘉年輕版外，亦有首度參與電影演出的麥秋成，2人為《燈》落足心機。

郭爾君飾演的江美香，是張艾嘉角色的年輕版。美香出身草根，四兄弟姊妹中排行第二，父親早逝，家境貧寒，美香年紀小小要幫忙照顧弟妹，形成務實、計算的個性。與霓虹師傅鑣叔（任達華飾）因霓虹燈作紅娘浪漫邂逅，不久結成夫婦。

曾因幫補家計工作過勞小產失去兒子，後來因為一個霓虹奇蹟，成功誕下女兒彩虹（蔡思韵飾）。為了演好角色，Alam在拍攝前曾下了一番苦功，重溫張姐年輕時清談節目，希望可以模仿張姐口音，張姐講粵語時帶點口音，所以年輕版美香不可能字正腔圓說出粵語。

Alma在初演時，已盡量模仿張姐說話時的口音，在後期製作，導演再請張姐真人將她的對白以演繹美香的方式再錄音一次，Alma聽後再配音，才達到現時片中效果。Alma的用心令角色更見立體，也造就她與張姐雙雙憑角色，入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強。

有份參與《燈》的麥秋成，近年多了幕前演出，而《燈》片是他首次參與的電影，他在片中扮演彩虹未婚夫Roy，同時也是美香與彩虹之間的橋樑，修補二人母女關係。對於首次參演電影，麥秋成表示：「《燈火闌珊》係一套窩心電影，對香港霓虹燈產業一個浪漫記錄，能夠第一次參與電影演出，就遇上《燈火闌珊》，好興奮也感到榮幸。」

除了參與演出外，麥秋成亦特別為電影中一幕編舞，該段劇情是Alma與年輕版鑣叔（唐浩然飾）的跳舞場面，由於該幕既要帶出鑣叔的工作特色，又要刻畫二人的情感推進，所以導演特別安排加入愛跳舞的美香與鑣叔共舞，而舞步上亦加插了霓虹燈師傅製作霓虹燈時的動作，令畫面動人之餘，也滿有情懷。

（即時娛樂）