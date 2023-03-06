唐韋琪睽違6年再出新歌 MV向已故巨星致敬 (19:58)

唐韋琪（Vikki）在2009年開創才藝訓練中心，主唱動畫《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》更是深入民心。Vikki在2017年時曾出過以寵物為主題的歌《終身守候》後，就一直未出新歌，最近她推出新歌《萬世韆鞦》，由因葵作曲和填詞、監製，MV同步曝光。

在新歌MV，加入了Vikki在兒童節目中提及的一些片段，在最後的一句歌詞「才發覺這刻的你已早走」唱出的同時，畫面播出多位已故音樂巨星照片，包括：梅艷芳、張國榮、陳百強、黃家駒、羅文、鄧麗君、許冠英、西城秀樹、Michael Jackson等，猶如向他們致敬，變成集體回憶的MV，令人觸動。

在編曲方面，Vikki透露在內隱藏了耳熟能詳旋律，讓聽眾發掘和感受。至於新歌構思，Vikki表示人生離不開「重複」和「經歷」，她感觸說：「經歷3年多疫情，有些景物依舊，有些卻人面全非，有些人事變遷、境况依然，種種生活原因有笑有淚有悲有喜，在這首歌中有所領會，感恩活在當下，珍惜眼前所有！」

新歌以《萬世韆鞦》為題，Vikki說：「看字面解說，就是年幼時，父母總係帶住我哋到公園玩韆鞦；到我哋做人父母，都係帶仔女玩韆鞦；到仔女大咗成為父母，都會帶自己仔女玩韆鞦，意思就係希望咁多年代嘅經典金曲，同韆鞦一樣萬世承傳下去。」

在MV片尾加入已故巨星照片，Vikki坦言在其成長過程中，陪伴著她的音樂，包括不同年代的音樂創作人、歌曲、歌手﹐都是她覺得熟悉聲音：「有啲深深影響我，同我有息息相關生活回憶，呢個都係影響我喜歡唱歌原因。睇住樂壇逝去或漸漸隱退嘅前巨星和創作人、歌手們真係好懷念，驀然回首過去，只好珍惜眼前所有，喺呢度真心真誠感激每一位巨星，喺我生命中讓我能追求、學習、欣賞佢哋嘅精彩。」

（即時娛樂）