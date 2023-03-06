Delivery Man｜尹燦榮惡補駕駛技術 方珉雅爆拍檔極度貪靚 (19:59)

由尹燦榮、方珉雅主演的韓劇《Delivery Man》，講述「靈魂擺渡司機」徐英敏（尹燦榮飾）和失去記憶的女鬼姜智賢（方珉雅飾）相遇後，以實現鬼神們的遺願為宗旨，展開了前所未有的合作和調查的故事，劇集逢星期三、四晚在「黃Viu」上架。

劇中徐英敏（尹燦榮飾）生活拮据，原以為接下亡母留下的的士後，便可以和奶奶展開新生活，未料遭到失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾）糾纏，更令客人甫上車便因為陰氣籠罩而爭相下車，生意慘淡！正當英敏打算賣車養家，卻遇上一位需要幫忙的亡靈，一人一鬼組合把遺物轉交到家屬手上後，英敏獲送上金戒指作為回報，他也開創了獨一無二的特別服務—「鬼魂專用司機」。

為了演活的士司機角色，尹燦榮透露在劇集開拍前，下了不少苦功：「我真的坐了很多的士，也問了司機很多問題，從中知道了私人的士和公司的士的分別、難處和日常；我也花了很多時間學習開車，有時候一整天都在開！這些日子也得到導演稱讚，令我感到自豪。」方珉雅也大讚對方技術升級：「拍攝進行到一半，我發現他的駕駛技術明顯提升，剛開始的時候只有60分，現在有98分。」

《Delivery Man》集靈異與搞笑元素於一身，不過方珉雅自爆最怕鬼片，更分享過去疑似撞鬼經歷：「我沒有見過鬼，但我有感受過，在我們的舊宿舍裏，浴室外有一面鏡子，我總覺得那裏很奇怪。有一天我要到學校考試，所以很早起牀，我洗頭時突然有人叩門，我便問：『你是誰啊？』但是沒有人回答，打開門也沒有人，所有人在睡覺，然後我關門再次洗頭，又有人轉動手把，我問了一下卻沒有回應；正當我想著要快點離開，竟然有人踢了一下。」

2人因拍劇成為好友，私下不時相約打機，尹燦榮形容方珉雅容易「沉船」：「她是一旦喜歡上就會沉浸其中性格，我們常常玩手機遊戲，我從未見過有人玩到手指長繭！」方珉雅反擊對方極度貪靚：「他是鏡中公主，即使手上沒有鏡子，他還是會用手假裝照鏡，還說這是『手鏡』，真的很有趣。」

（即時娛樂）