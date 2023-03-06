李駿傑為新歌《Closer》MV轉粉紅髮色加性感舞步 (22:27)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）去年橫掃新人獎，今年推出首支新歌《Closer》以西班牙曲風跟樂迷見面，並盼望在商業與妖魅之間取得平衡，讓大眾更易接受。Jeremy為MV特別染一頭粉紅色頭髮，又加入性感舞姿，給人耳目一新的感覺。

《Closer》是一首關於男追女剛相遇時帶點曖昧，心情有點小鹿亂撞的直白告白。Jeremy坦言：「第一年Solo已想做類似西班牙輕快跳舞曲風，能夠寫到《Closer》好開心，大家可以跟住首歌一齊嗚一齊跳舞。」他在MV化身美食食評家，在一餐廳中偶遇老闆娘，但對方以魔力吸引他，把他迷暈，醒來時，已走進夢一般的碟子世界，但Jeremy繼續被對方迷惑，二人慢慢醞釀出曖昧關係。

要帶出歌曲的浪漫感，又要在畫面呈現男女之間的曖昧之情，Jeremy換上粉紅色的髮型。Jeremy解釋：「上年保持金色好耐，好想轉髮色，藉住今次MV轉做粉紅色，因為戀愛泡泡總是粉紅色，現在啱啱好。」此外，Jeremy在飾演美食食評家時，以一套帶點1990年代，猶如紳士一樣的服飾示人，但一進入夢境，他就以一身黑皮褸造型出現，Jeremy笑言：「我要變番狂野一點，主動吸引番女主角。」

造型外，今次《Closer》的舞步亦比以往的性感，Jeremy曾作多番考量：「今次舞步特登編得性感啲，搵新排舞老師Ali排隻舞，佢好快排畀我，但那種性感令我有少少擔心，怕做得太過不是幾好睇，但後尾搵到個平衡，性感得嚟又帶少少Man的感覺。」

《Closer》剛推出，但Jeremy已籌劃好今年的音樂路：「今年計劃出3首歌，已編排好，亦好快搵到Demo，已馬上準備第2首歌，希望可以快些同大家見面。曲風方面，3首都好不同，想畀多些不同面向畀大家睇，因為《Closer》是拿新人獎後第一首歌，好重要，同埋上年比較暗黑的內容，今年想畀一個全新的自己大家，簡單點易明點，同時亦想將妖的元素加入商業些、大家比較容易接受的音樂、曲風入面，可以令到妖的話題更加多人接受。」

（即時娛樂）