賈勝楓執導《流水落花》獲鄭秀文信任 看好奪金像影后 (23:09)

鄭秀文（Sammi）、陸駿光主演賈勝楓執導的電影《流水落花》，以寄養家庭為題材，是「首部劇情電影計劃」資助電影。賈勝楓透露最初只想寫一個以家庭為題材的電影，與太太從女兒身上得到很多啟發，想拍一部父母與子女雙向的電影。之後認識一名曾是寄養兒童的朋友，得知寄養家庭的事，希望藉《流水落花》讓更多人了解寄養家庭。

賈勝楓首次拍攝長片壓力大，他認為最困難是拿捏時間，及每天處理大大小小的問題，今次是很好的經驗，「雖然很困難、痛苦，但出來的效果不是短片能給予的，因電影的載體較大，想帶出的信息可以更加詳細和豐富，所以是值得。」電影上映後反應和口碑甚佳，令他感安慰，最開心是沒期望觀眾看到的細微位，他們都看到。

與天后Sammi合作，賈勝楓坦言初時擔心難以駕馭，Sammi演戲資歷深，可能有自己一套想法，但接觸後，Sammi反而令他最安心，「無論在最初研究劇本，到現場討論每場戲，她都很信任我，最終以我的決定為準。可能因開機前已有完整劇本，大家傾得很清楚，有很強的共識，去到現場只些微調較。」他又讚飾演Sammi老公的陸駿光演得恰到好處好驚喜。

《流水落花》獲香港電影金像獎3項提名，包括「最佳女主角」、「最佳服裝造型設計」及「最佳原創電影歌曲」，但他未獲「新晉導演」提名，賈勝楓坦言失望，但沒辦法，今年有很多出色的新晉導演，作品非常優秀，祝福他們。他對Sammi奪金像影后充滿信心。

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（即時娛樂）