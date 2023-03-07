張敬軒赴倫敦開騷 逾300歌迷擠滿機場 唱歌送行 場面墟冚 (12:28)

張敬軒將於3月16日在倫敦Royal Albert Hall舉行3場《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》，他是首位於這個殿堂級場地，舉行3場演唱會的華人歌手。昨晚（6日）軒仔出發飛往倫敦「備戰」，現場逾300名歌迷送行，場面墟冚。

向來嚴謹的軒仔特意跟團隊提早10天前往英國，可見他對相當重視今次演出，他解釋：「主要係適應時差，等自己狀態好啲，同埋能夠喺咁殿堂級嘅場地開演唱會，真係好榮幸，加上係第一次喺呢個場地表演，好多嘢都唔熟悉，自己同團隊早啲過嚟，所有嘢都好好準備，可以帶畀觀眾一次好好音樂旅程。」主辦方為隆重其事，亦特別訂了世界級殿堂錄音室為今次演唱會綵排，其實軒仔赴英前，行程緊密，除了閉關式準備演唱會，又拍了2個廣告，難怪他笑說：「上到機真係可以有覺好瞓。」

昨晚機場外早已聚集軒仔歌迷，當軒仔現身時，歌迷歡呼尖叫。一向愛惜粉絲的軒仔，得知歌迷等候數小時，甫下車便跟他們簽名、合照，並說：「好耐都冇見大家唔戴口罩個樣。」又多次表示：「多謝大家咁山長水遠嚟到。」有歌迷索性叫軒仔「帶埋我走」，軒仔說：「但我啲行李已經爆曬啦喎，咁我要買個大啲嘅喼。」

隨後他又跟站在另一邊的歌迷說：「嗰邊冇行人路呀，我過唔到嚟呀，唔好意思，多謝大家。」歌迷則大唱：「來讓我跟你走，流浪天邊海角...」聽得軒仔十分冧豬。除了送機，軒仔的香港官方歌迷會內，更有超過500位歌迷，將由香港飛往倫敦支持軒仔，認真厲害。

（即時娛樂）