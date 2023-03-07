《中年》收視撼贏《開心速遞》 吳大強叫吳偉豪檢討 (13:13)

吳大強笑稱叫兒子吳偉豪檢討，他還說：「《愛‧回家》長做長有，多年來保持高收視好難得，一次半次畀其他節目威下，可以接受的。」（Ig圖片/鍾偉茵攝）

《中年好聲音》12強昨晚（6日）現身深水埗宣傳活動，現場播出參賽者合唱的《不再猶豫》MV，節目主持車婉婉宣布12強誕生的一集，錄得24.7點收視（約159萬人次收看），是上周無綫節目收視之冠，亦刷新該節目最高收視紀錄，但指每次淘汰參賽者都很不捨。

吳大強亦是12強之一，談到節目成上周收視之冠，撼贏兒子吳偉豪有份演出的《愛‧回家之開心速遞》收視，他開心之餘也幽默地說：「我個仔要返去檢討一下有冇問題喇，其實收視唔係差太遠，隨時可以爬番頭，《愛‧回家》長做長有，多年來保持高收視好難得，一次半次畀其他節目威下，可以接受的。」

提到爭取三甲的信心，曹敏寶表示由3000人海選殺入12強，大家實力旗鼓相當，已封吳大強為偶像：「我唔敢喺強哥（吳大強）面前呻攰，我哋住同一區，嗰日拍完MV，佢仲開車送我返屋企，我已經好攰，佢仲好精靈唱歌。」吳大強謙稱沒有想到得獎：「我唔會諗太遠，最重要唱好歌，大家互相支持。」

支嚳儀形容12位參賽者為不同甜品，各有特色，名次並不重要，最緊要最出好表演：「上集雖然攞到最高分，但每集有不同主題，每次都打回原形由0開始，要汲收舞台經驗。」

節目為12強製作新歌MV，吳大強稱內心喜悅難以形容：「今次係我哋第2次拍MV，已經駕輕就熟，一直好盼望播出，出來效果好好。」支嚳儀回想第一個MV由26位參賽者合作拍攝很熱鬧，感覺追夢過程不孤單，而第2首MV剩餘12強拍攝，有少少傷感，又說：「個比賽就快完結，好懷念一齊嘅的時光。」

（即時娛樂）